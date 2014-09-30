Kadıköy'deki IŞİD protestosuna polis müdahalesi

HDK-HDP Kadıköy Gençlik Meclisi tarafından IŞİD'i protesto etmek için yapılan yürüyüşte olaylar çıktı. Altıyol Meydanı'nda toplanan grup AK Parti İlçe binasına yürümek isteyince, polis müdahale etti.

DHA'nın haberine göre. IŞİD'in Kobane'ye yönelik saldırısını protesto etmek isteyen yaklaşık 500 kişilik grup, akşam saatlerinde Altıyol'daki Boğa Heykeli önünde toplandı. Grup burada IŞİD aleyhine sloganlar attı.



Kalabalık, daha sonra pankartlar ve sloganlar eşliğinde Bahariye Caddesi üzerinden yürüyüşe geçti. Bu sırada, tekrar Altıyol'a dönen grup içerisindeki bazı kişiler, cadde üzerine ateş yaktı. Gruptakilerden bazıları da AK Parti Kadıköy İlçe binasına doğru yürüyüşe geçti.



Göstericiler, yolda önlem alan polis ekiplerine havai fişek ve taş atınca, polis müdahale etti. Çevik Kuvvet ekipleri gaz bombası ve tazyikli su ile grubu dağıtmaya çalıştı. Göstericiler ara sokaklara kaçarken, polis ekiplerinin meydandaki güvenlik önlemi devam ediyor.