Kadıköy’deki işhanında tecavüz!

Kadıköy'de 20 yaşındaki P.K., işhanı tuvaletinde tecavüze uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis, "yardım etme" bahanesiyle genç kadına tecavüz ettiği ileri sürülen 17 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Kadıköy Osmanağa mahallesinde bulunan bir işhanında tecavüze uğradığını belirten P.K. adlı kadın şikayetçi oldu.

Gece saat 00.30 sıralarında yaşandığı belirtilen olayda iddiaya göre sağlık çalışanı P.K (20) sokak üzerinde seyyar kahve satışı yapan yere geldi. Burada bir fincan kahve içen genç kadın, kahvecide çalışan H.A.’ya tuvaletin yerini sordu.

17 yaşındaki H.A., yakında bulunan işhanının içinde tuvalet olduğunu kendisinin de götürmekte yardımcı olabileceğini söyledi.Bunun üzerine P.K. ile H.A. işhanına gitti.

Bir süre sonra ağlayarak işhanından çıkan P.K.’nın yanına çevre esnafı geldi. P.K.’nın, H.A.’nın tecavüzüne uğradığını anlatması üzerine olay polise bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, P.K.’yı polis merkezine götürdü.

Genç kadının şikayeti üzerine H.A. yakalanarak gözaltına alındı. P.K.’nın poliste verdiği ifadede, H.A.’nın kendisine bıçak tehdidiyle tecavüz ettiğini söylediği öğrenildi. H.A.’nın ise genç kadınla kendi isteği üzerine birlikte olduklarını söylediği kaydedildi. H.A.’nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedileceği belirtildi.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan işhanının çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerinde H.A ile P.K’nın işhanına doğru ilerlediği görülüyor. 7 dakika sonra ise P.K ve H.A. peşpeşe işhanından çıkıyor.