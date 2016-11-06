Kadıköy’deki 'HDP' protestosu; 9 kişi gözaltında

Kadın örgütlerinin HDP'li kadın milletvekillerinin tutuklanmasına karşı Kadıköy İskele Meydanı’nda düzenlediği basın açıklamasına polis müdahalede bulundu. HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'ya, bir polisin eline vurarak müdahale ettiği görüldü. Eylemde toplam 9 kişi gözaltına alındı.

T24'e bilgi veren HDP'li Kaya, gözaltına alınan kişilerin karakoldaki işlemlerini beklerken bir grubun saldırısına uğradıklarını söyledi. Kaya, "Karakolun önünde bekliyorduk, Avukatlarımız içeride gözaltında olan kişilerle görüşme yapıyordu kısa kısa. Hastaneye götürülmelerini beklerken polisin içerisine sivil giyimli bir kişi sloganlar atarak girdi. Irkçı sloganlar atan kişi ateş etti. Büyük bir kargaşa oldu, içeride bekleyen 5 kadın avukatımız da darp edilerek dışarıya atıldı" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, ‘İrademiz ve geleceğimiz için buradayız direniyoruz’ diyerek İskele Meydanı’nda bir araya gelen kadınlar, milletvekillerin serbest bırakılmasını istedi.

Açıklamaya HDP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ve HDK Eş Sözcüsü Gülistan Koçyiğit de destek verdi.

Tutuklu kadın vekillerin mesajlarının okunmasının ardından açıklama yapan Pervin Buldan, Meclis’te kadınlar adına yapacak çok iş olmasına rağmen demokratik siyasetin önüne geçilmesi nedeniyle Meclis çalışmalarına katılmama kararı aldıklarını ifade etti.

Vekillerin tutuklandığı yerde demokrasiden söz edilemeyeceğini vurgulayan Buldan, arkadaşlarının serbest bırakılmasını istediklerini söyledi.