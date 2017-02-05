Kadıköy'deki 'hayır' bildirisi dağıtanlara polis müdahale etti, silah çekti; 3 gözaltı!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat’ta 'hayır'cıların safında PKK, 'FETÖ', DHKP-C olduğunu iddia ederek "Şimdi CHP de, HDP de aynı safta o hedefi gerçekleştirmek için eylem birliği yapmışlar" dedi. Kadıköy'de anayasa değişikliği referandumunda halkı ‘hayır’ demeye çağıranlara polis müdahale etti. 3 kişi gözaltına alınırken polis amiri olduğu iddia edilen bir kişinin silah çektiği video görüntülerine yansıdı. Gözaltına alınan bir kişinin kafasına polisin silah dayadığı da iddia edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Kadıköy Bahariye’de 100 kişilik bir grup “Hayır'da birleşelim” sloganıyla anayasa değişikliği referandumunda “hayır” oyu vermeye çağıran bildiri dağıttı.

Bir süre bildiri dağıtarak sloganlar atan grup üyelerinden bir kişi "devlet büyüklerine hakaret" iddiası ile gözaltına alınmak istendi. Arkadaşlarının gözaltına alınmasına grup üyeleri tepki gösterdi. Bunun üzerine çevik kuvvet yurttaşlara biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sırasında bir polisinin, 'hayır' bildirisi dağıtan yurttaşları silah çektiği görüldü. Polisin müdahalesinin ardından EMEP üyesi Elif Baydur ve Devrimci Parti MYK üyesi Gözde Tenikeci ile polisin müdahalesine tepki gösteren 1 kişi gözaltına

Gözaltına alınan arkadaşlarının serbest kalmasını isteyen kalabalıktan bazı kişiler, polise tepki gösterdi. Bunun üzerine polis kalabalığı biber gazı ve jop kullanarak dağıtmaya çalıştı. Polisin sert müdahalesini çevredeki vatandaşlar alkışlarla protesto etti.

"Kafasına silah dayadı" iddiası

Tenikeci’nin gözaltına alınırken kafasına silah dayandığı iddia edildi. Çevredeki yurttaşların üzerine yürüyen bir polisin de silahını çekerek, ‘Sıkarım’ diye bağırdığı göründü. CHP Milletvekili Onursal Adıgüzel, Devrimci Parti Genel Başkanı Ufuk Göllü, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin’in de aralarında bulunduğu 30 kişilik grup gözaltına alınanlara destek için karakol önüne gitti.

Öte yandan müdahale sırasında annesiyle polis ve eylemciler arasında kalan ve korkan küçük kız gözyaşlarına boğuldu.

Adalet Bakanı: Bakın hayırcıların safına, PKK’nın elebaşları açıklama yapıyor

Yozgat’ta konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, referandumla ilgili yaptığı açıklamada, “Bakın hayırcıların safına. PKK’nın elebaşları açıklama yapıyor. ‘MHP ve AKP anlaştı, bizi bitirecek’ diye. Onun için ‘aman bu sistem gelmesin’ diye herkesi seferber ediyorlar. Pensilvanya’daki bedduacı FETÖ’nün elebaşı bütün kadrolarıyla onlar da ‘hayır’ çıksın diye uğraşıyorlar. DHKP-C terör örgütü dahil ne kadar Türkiye’ye ve Türk milletine ihanet eden terör örgütü varsa, hepsi hayır için işbirliği yapıyorlar. Şimdi CHP de, HDP de aynı safta o hedefi gerçekleştirmek için eylem birliği yapmışlar. Hedefleri de Türkiye’nin hükümet sistemini değiştirmesine engel olmak” dedi.

MHP üzerine oyunlar oynandığını iddia eden Bozdağ, “Bu milletin hukukunu her zaman çiğneyenler, oradan buradan karıştırıyorlar. Ülkücüleri, MHP’lileri, vatanını, milletini sevenleri PKK ile hedef birliğinde aynı amaç için ter döktüreceklerine inanıyor bu zavallılar” diye konuştu.