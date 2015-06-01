Kadıköy'deki 'Ekmekçi Berkin'i Arıyor' heykeline saldırı

Gezi eylemlerinde polisin attığı biber gazının başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Berkin Elvan anısına Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Meydanı'na yapılan 'Ekmekçi Berkin'i Arıyor' heykeline dün gece kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi. Birgün gazetesinde yer alan habere göre, Saldırının Gezi'nin yıldönümünde yapılması tepkiye neden oldu.

Kadıköy Belediyesi resmi Twitter hesabından 'Kadıköylülerin heybesine yoksullar için ekmek bıraktığı Ekmekçi Berkin'i Arıyor heykeline yapılan saldırıyı kınıyoruz' açıklamasıyla heykelin tahrip edilmiş fotoğrafını paylaştı.