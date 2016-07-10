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Kadıköy'deki AVM'de bomba paniği

Tepe Nautilus’ta yaşanan olayda, yangın alarmının arıza sonucu devreye girdiği öğrenildi

10 Temmuz 2016 19:37

İstanbul Kadıköy'de bulunun AVM'de 'bomba paniği' yaşandı. Yangın alarmının çalışması üzerine bir anda müşteriler ve çalışanlar dışarı çıkmaya çalıştı.

İstanbul Kadıköy'deki bir alışveriş merkezi, güvenlik nedeniyle boşaltıldı. İddiaya göre bir kişinin "Bomba var" diye bağırmasının ardından önlem olarak AVM'nin tahliye edildi

Tepe Nautilus 'Kurumsal İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamada ise AVM'de yangın anonsunun teknik bir arıza nedeniyle devreye girdiği belirtildi. Yapılan açıklamada "Carrefour'un yangın alarmı anonsu teknik bir arıza sonucu devreye girdi. Herhangi bir bomba ihbarı yok. Arıza giderildi" denildi.

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KadıköyAVMbombapaniği

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