Kadıköy'deki anma yürüyüşüne polis müdahalesi

Kadıköy'de 1915'te yaşananları anmak için düzenlenen yürüyüşe polis müdahalesi oldu. Polis, "Bu acı hepimizin…Ermeni Soykırımının 100. yılında yüzleşiyoruz" yazılı pankart açan grubu engelleyerek pankartın kaldırılmasını istedi.

Pankartın kaldırılmasının ardından Bahariye Caddesi üzerinde yürüyüşe geçen grubun önü çevik kuvvet ekipleri tarafından bir kez daha kesildi. Polisle yapılan konuşma sonucunda polis kordonu eşliğinde Moda Meydanı'na doğru tekrar yürüyüşe geçen grupla polis arasında üçüncü kez oturma eylemi yapıldığı sırada tekrar gerginlik yaşandı.

Yaşanan son gerginliğin ardından polis, gruptakilere coplarla müdahale etti. 6 kişi yaka paça gözaltına alınırken, eylemcilerin bir kısmı ezilme tehlikesi geçirdi. Gözaltına alınanlar Kadıköy İskele Polis Merkezi'ne götürdü.