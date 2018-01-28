KADIKÖY'DE YOLCU OTOBÜS KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 6 YARALI (1)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de Atatürk Caddesi üzerinde seyir halindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Otobüs 6 araca çarparak durabildi. Kazada 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık polis ekipleri sevk edildi. Yarallılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Araçlardan görüntü

-Genel ve detaylar

