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Kadıköy'de üst yoldan çevreyoluna uçan otomobilin sürücüsü öldü(YENİDEN)

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY'de, Fikirtepe Mevkii'nde 15 Temmuz Köprüsü istikametinde üst yoldan aşağı çevreyoluna uçan otomobil, beton dökme aracına çarptı

17 Kasım 2017 01:28

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY\'de, Fikirtepe Mevkii\'nde 15 Temmuz Köprüsü istikametinde üst yoldan aşağı çevreyoluna uçan otomobil, beton dökme aracına çarptı. Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle, 15 Temmuz Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. 
Olay, 19.30 sıralarında Kadıköy Fikirtepe\'de meydana geldi. Selim Kürşat Erdoğan yönetimindeki 34 PG 74 82 plakalı araç Fikirtepe yıldırım sokak üzerinde seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek 10 metre yükseklikten aşağı çevreyoluna seyir halinde bulunan beton dökme aracına çarparak yere düştü. Kazada araç sürücüsü Selim Kürşat Erdoğan (47) olay yerinde hayatını kaybetti. 
Olay yerine gelen Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Erdoğan\'ın öldüğünü belirledi. Ardından sürücünün cesedi araçtan çıkarılarak ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. 

YERDEN YÜKSEK RÖGAR KAPAĞI İDDİASI
Görgü tanıkları, Fikirtepe Kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili yolda altyapı çalışmaları olduğu, ortada bulunan rögar kapağının yol seviyesinden oldukça yüksekte bulunduğu ve sürücünün rögar kapağına çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptığını ileri sürdüler.
Kaza nedeniyle, çeveyolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 
 
(FOTOĞRAF)

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