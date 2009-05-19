Kadıköy'de ulaşıma özel önlemler alındı

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ve Almanya'nın Werder Bremen takımları arasında yarın yapılacak UEFA Kupası final maçı öncesinde Kadıköy'de ulaşımın sorunsuz sağlanması için çeşitli düzenlemeler yapıldı.



Werder Bremen taraftarları kendileri için Kadıköy rıhtımında oluşturulan, Shakhtar Donetsk taraftarları ise Kalamış Parkı'nda oluşturulan alandan stada gelecek.



İki takım seyircisi Kadıköy'de iki ayrı noktada oluşturulan bu taraftar alanlarında toplandıktan sonra stada gelecekler.



Yerel Organizasyon Komitesi'nin İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ile yaptığı çalışmalar doğrultusunda, stadın birinci güvenlik bölgesinden itibaren giriş kartı olmayan araçlar stat çevresine alınmayacak.



Bağdat Caddesi istikametinde bazı şeritler trafiğe kapatılırken, Salı Pazarı Açık Otoparkı'na da park kartı olmayan araçlar giremeyecek.



Werder Bremen taraftarları Yenikapı iskelesine kadar İETT otobüslerini, oradan itibaren ise İDO Deniz Otobüsleri'ni kullanacak.



Shakhtar Donetsk taraftarları ise Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan İETT otobüslerini kullanarak Kalamış Parkı'na gelecek.



Karşılaşmayı izleyecek Türk futbol severlere, rahat ulaşım sağlamak bakımından deniz yolu veya metrobüs kullanmaları tavsiye ediliyor.

