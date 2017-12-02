Kadıköy'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Hakan KAYA-Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Kadıköy Bağdat Caddesi\'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce önünde seyreden motosiklete ardından da park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada motosikletteki bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Kadıköy Bağdat Caddesi, Erenköy Kavşağı\'nda saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametinde ilerleyen Ömer Faruk Sarı yönetimindeki 34 HY 0077 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil önce önünde seyreden ve iki kişinin bulunduğu motosiklete ardından da park halindeki otomobile çarparak durabildi.



YOLA SAVRULDULAR

Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce yolda sürüklenirken, motosikletteki Eren Çalışır ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan ismi henüz öğrenilemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır şekilde yaralanan Eren Çalışır ise ambulansla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya neden olan sürücü Ömer Faruk Sarı ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kaza nedeniyle Bağdat Caddesi Kadıköy istikameti araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri araçları alternatif güzergâhlara yönlendirdi.

Kaza ile ilgili incelemeler sürüyor.



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