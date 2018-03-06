T24 LogoT24 Logo
Gündem

 KADIKÖY'DE TONLARCA DEMİRİN ALTINDA CAN PAZARI (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA Kadıköy'de TIR'dan dökülen demirin altında kalan bir kişi uzun uğraşlar sonunda kurtarıldı

06 Mart 2018 13:49

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA
Kadıköy\'de TIR\'dan dökülen demirin altında kalan bir kişi uzun uğraşlar sonunda kurtarıldı.
Olay Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi\'nde meydana geldi.  TIR\'la inşaata getirilen demirler yoldan geçen bir kişinin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucu yaralı kişi demirlerin altından çıkarıldı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
-----------
-Yaralıyı kurtarma çalışmaları
-Yaralının demirler altından çıkarılması
-Hastaneye kaldırılması

DHA FEED
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera CengizDHA Kadıköy TIROlay KadıköyMayıs MahallesiYaklaşıkYaralıGörüntü Dökümü YaralıyıFEED

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24