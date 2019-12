-Kadıköy'de tarihi gün İSTANBUL (A.A) - 20.09.2011 - Futbol Federasyonu'nun disiplin talimatında yaptığı düzenlemeyle stada sadece kadınlar ve çocukların alındığı Fenerbahçe-Manisaspor maçı büyük ilgi gördü. Erken saatlerden itibaren bilet alabilmek için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı ve Suadiye'deki Fenerium mağazası önünde uzun kuyruklar oluşturarak bekleyen kadın taraftarlar, statta coşkulu bir atmosfer oluşturdu. Stat önünde çocuklarıyla saatlerce sabırla bekleyen kadınlar saatler 18.00'e gelirken tribün kapılarının açılmasıyla tribünlerdeki yerlerini aldı. Stada girdikten itibaren tezahüratlar yapmaya başlayan kadınlar ve çocuklar, maç başlayana kadar heyecanı üst seviyede tuttu. Fenerbahçeli futbolcuların eşlerinin de tribünlerde yer aldıkları öğrenildi. -Tezahüratta erkeklerden fazlasını yaptılar- Kadın taraftarlar ve çocuklar tribünlerde yarattıkları heyecanla erkeklerden fazlasını yaptı. Manisaspor ısınmak için sahaya çıktığında alkışlayarak centilmenlik örneği sergileyen kadın ve çocuk taraftarların coşkusu, Fenerbahçe futbol takımı sahaya çıktığında daha da arttı. Kadınlar ve çocukların yükselen tezahüratlarında, ''Burası Kadıköy buradan çıkış yok'', ''Ayağa kalkmayan Cimbom'lu olsun'', ''İşte taraftar işte şampiyon'', ''Her zaman her yerde en büyük Fener'' şeklinde ifadeler yer aldı. Normal maçlarda çeşitli tribün gruplarının organizasyonunda yapılan tezahüratlara ara verildiğinde statta sessizlik yaşanırken, bu akşam kadınların olduğu maçta tribünlerin her yerinden tezahürat sesleri yükseldi. -Futbolcular tribünleri alkışlayarak sahaya çıktı- Karşılaşmanın başlamasına 40 dakika kala ısınmak için sahaya çıkan Fenerbahçeli futbolcular tribünleri alkışladı. Kaptan Alex başta olmak üzere Fenerbahçe Marşı ile sahaya çıkan futbolcular, tribünleri alkışlayıp sevgi gösterilerine karşılık verdikten sonra maç için ısınmaya başladı. Futbolcular bir süre ısındıktan sonra tribünlerin çağrılarına kulak vererek takım halinde tribünleri selamladı. -Biletler tükendi, bileti olmayanlar da stada alındı- Fenerbahçe Kulübü tarafından basılan 40 bin bilet karşılaşma öncesi tükenince, bileti olmayan kadın ve çocuklar da stada alındı. Bileti olmayan taraftarlar, Fenerium ve Maraton Üst tribünler ile Migros tribünden kimlik kartlarını göstererek, stada girdi. Maçın başlamasına 50 dakika kala dışarda bekleyen taraftarlar için yapılan anonsta ''Maraton tribünü dolmuştur, bekleme yapmayın. Migros tribününe yönelin'' diye anons yapıldı. Bu anonstan sonra Migros tribünü önünde yığılma olurken, bileti olmayan taraftarlar maça az bir süre kaldığını, kapıların açılarak içeri alınmalarını istedi. Maç başladıktan sonra da taraftarlar Migros tribününe girmeye devam etti. -ERKEKLER KALDIRIMDA TOPLANDI- Sadece kadınlar ve 12 yaş altı çocukların girebildiği maçta, erkek taraftarlar stada yaklaştırılmadı. Stadın etrafında güvenlik önlemi alan polisler, erkekleri stadın etrafına almadı. Protokol tribünün girişinin karşısındaki büfelerin önünde toplanan binlerce erkek taraftar, kaldırımda tezahüratlar yaparak, takımlarına destek verdi. Erkek taraftarlar, zaman zaman stada giren kadın ve çocuklarla karşılıklı tezahüratlar yaptı. -BABALAR, EŞLERİNİ VE ÇOCUKLARINI UĞURLADI- Stada giremeyen babalar, eşlerini ve çocuklarını girişe kadar getirip, buradan stada uğurladı. Bazı çocuklar, babalarının kucağında girişlere kadar gelirken, burada babalarıyla vedalaşarak, stada girdi. Bazı ailelerin bebekleriyle stada geldiği görülürken, 5 aylık bir bebek annesiyle kuyrukta beklerken, uyudu. Bu arada, maç öncesi statta yapılan anonsta ''Anneler çocukları yanınızdan ayırmayın, maraton ve Fenerium üst tribünlerinden çocukların sarkmamasına özen gösterin'' denildi. -KADIN POLİSLER ARADI- Sadece kadın ve 12 yaş altı çocukların alındığı maçta, stat kapılarında kadın polisler görev yaptı. Kadın polisler, stada giren kadınların çantalarını arayıp, kimliklerini kontrol etti. -AZİZ YILDIRIM'A TİŞÖRTLE DESTEK- Karşılaşmayı Fenerium alt tribünde izleyen taraftarların üzerlerinde, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle tribünde yer aldılar. Kadın taraftarlar, maç öncesi stat dışında kuyruklarda beklerken de tezahüratlarla Yıldırım'a destek verdiler. -Beşiktaş formalı bir taraftar da tribünde yer aldı- Karşılaşmayı izleyenler arasında Fenerbahçe taraftarı olmayan futbolsever de yer aldı. Beşiktaş formasıyla Fenerbahçeli arkadaşlarıyla maça gelen bir kadın taraftar da stattaki coşkuya ortak olurken, stadyum dışında görülen Galatasaray formalı bir kadın taraftar da tribünlere girdi. Başka takımları tuttukları halde Fenerbahçe-Manisaspor maçında çok sayıda futbolsever kadın tribünlerde bulundu. -Kadınlar bandosu coşturdu- Fenerbahçe Kulübü'nün sponsorlarından Türk Telekom'un oluşturduğu kadın bandosu, Fenerbahçe-Manisaspor mücadelesinde sarı-lacivertli ekibe destek verdi. Sadece kadınlar ve çocukların izleyebildiği karşılaşma için oluşturulan 12 Fenerbahçeli kadın müzisyenden oluşturulan bando, statta yer alarak çaldığı marşlarla tribünleri coşturdu. -Notlar- -Maç öncesi stat hoparlörlerinden yapılan anonslarda özellikle üst tribünlerde çocukların yüksek yerlerden sarkmasına engel olmaları için annelere çağrı yapıldı. -Fenerbahçe Futbol Takımı'nın bireysel futbolcu antrenörü Dolu Arslan, tribünde kadınlar arasında yer alarak maçı takip etti. -İlk kez yapılan bu uygulamayla stada gelen kadın taraftarlar takımlarına destek vermek için burada olduklarını, karşılaşmada en iyi şekilde takımlarını destekleyeceklerini söylediler.