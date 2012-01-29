Kadıköy'de tarihi galibiyet!

T24

Kocaman ile 40. galibiyet





Bienvenu golünü attı, taraftara koştu



Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu'nda konuk ettiği Mersin İdman Yurdu'nu 2-1 mağlup etti.Lig tarihindeki 1000. galibiyetini alan sarı-lacivertliler bu sonuçla, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını yeniden 2'ye indirdi.Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de son iki sezonda başarılı bir performans ortaya koyduğu teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde 40. galibiyetini aldı.Fenerbahçe'de gol yollarında etkili olamadığı için eleştirilen Bienvenu, Mersin İdmanyurdu karşısında 8. dakikada attığı golden sonra büyük bir sevinç yaşarken, sevincini önce taraftarla paylaştı.Mersin İdman Yurdu'nu seyircisi önünde yenmek için sahaya çıkan Fenerbahçe, mücadeleye de çok hızlı başladı.Orta sahada yaptığı presle konuk takım Mersin İdman Yurdu'nu sahasına hapseden Sarı-lacivertli ekip, golü de 8'inci dakikada Henri Bienvenu ile buldu. Caner'in ceza sahasına yaptığı ortada top, Çağdaş'tan sekti ve Bienvenu'nün önüne düştü. Kamerunlu oyuncunun sert vuruşu, Fenerbahçe'yi maçın başında 1-0 öne geçirdi.Ev sahibinin baskısı golden sonra da azalmadı. Alex ve Özer ile çok etkili olan Sarı-lacivertliler, yakaladığı pozisyonları ise cömertçe harcadı. Özellikle Alex, son vuruşlarda biraz daha etkili olabilse, Fenerbahçe ilk yarıda büyük bir fark yakalayabilirdi.Kaçırdığı gollere rağmen baskıyı, ilk yarının sonuna kadar sürdüren Fenerbahçe, bunun sonucunu ise 39'uncu dakikada Miroslav Stoch'un muhteşem golüyle aldı. Ligde 2 hafta önce Kayserispor filelerini, sol çaprazdan havalandıran Slovak oyuncu, bu kez sağ çapraz buluştuğu topla rakibini çok şık bir şekilde çalımladı. Sol ayağı ile ceza sahası yayı üzerinden harika vuran Stoch, maçta skoru 2-0'a getirdi.Karşılaşmanın ilk yarısı da bu skorla sona erdi.İkinci yarı ise, ilk devrenin aksine Mersin İdman Yurdu'nun etkili oyunu başladı. 52'inci dakikada Bueno'nun kaçırdığı yüzde yüzlük gol pozisyonunun ardından, 57'de Nduka'nın golü geldi. Maça ikinci yarıda giren Nijeryalı oyuncu, sağ taraftan gelen ortaya kale sahasında yükseldi ve attığı golle farkı 1'e indirdi.Konuk takım Mersin İdman Yurdu, golden sonra da baskısını sürdürdü. Kanatlardan yapılan ortalarla beraberliğe de yaklaşan Mersin temsilcisi, bu fırsatları ise değerlendiremedi. Erdal Kılıçaslan'ın bulduğu net pozisyonda, Volkan Demirel belki de maçın en kritik kurtarışını yaptı.Fenerbahçe, Mersin İdman Yurdu'nun golünden sonra oyunun kontrolünü bir türlü yeniden eline alamadı. Hızlı ataklarla gol arayan Sarı-lacivertliler, Alex ve Özer'in yakaladığı fırsatlardan ise gol çıkarmayı başaramadı. Maçın son dakikaları, Mersin İdman Yurdu'nun atakları ile geçse de konuk takım çok net bir gol pozisyonu bulamadı.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe, Mersin İdman Yurdu'nu 2-1 mağlup etti ve ligdeli 1000. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler, 1000 galibiyet barajına ulaşan ilk takım olma başarısını da gösterdi. Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ise puanını 48'e çıkaran Kanarya, lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.Fenerbahçe: 2 - Mersin İdmanyurdu: 1Stat: Fenerbahçe Şükrü SaracoğluHakemler: Barış Şimşek xx, Cem Satman xx, Mehmet Metin xxFenerbahçe: Volkan Demirel xxx, Gökhan Gönül xx (Dk. 59 Orhan Şam xx), Serdar Kesimal xx, Yobo xxx, Caner Erkin xx, Özer Hurmacı xx (Dk. 83 Sezer Öztürk x), Mehmet Topuz xxx, Cristian xx, Stoch xxx, Alex xx, Bienvenu xxx (Dk. 78 Semih xx)Mersin İdmanyurdu: Sehiç xx, Erhan Güven xx, Boum xx, Çağdaş Atan xx, Mustafa Keçeli x, Bueno xxx, Zurita xx (Dk. 74 Beto x), Hakan Bayraktar xx, Erdal Kılıçaslan xx, Moritz xx, Delev x (Dk. 46 Nduka xxx)Goller: Dk. 8 Bienvenu, Dk. 39 Stoch (Fenerbahçe), Dk. 57 Nduka (Mersin İdmanyurdu)Sarı Kartlar: Dk. 47 Nduka, Dk. 73 Çağdaş Atan, Dk. 89 Erdal Kılıçaslan (Mersin İdmanyurdu), Dk. 77 Orhan Şam (Fenerbahçe)