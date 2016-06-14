Kadıköy'de tarihi binanın duvarı çöktü; 3 kişi yaralandı

Kadıköy'de kullanılmayan tarihi bir binanın duvarı, yağışın etkisiyle arka kısmında bulunan çay bahçesinde oturan insanların üzerine yıkıldı. Kazada can kaybı yaşanmazken, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.



Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle kullanılmayan tarihi bir binanın duvarı arka kısmında bulunan çay bahçesinde oturan insanların üzerine devrildi.

Büyük bir gürültü ile yıkılan duvar, çay bahçesinde oturan 3 kişinin hafif şekilde yaralanmasına sebep oldu. Şans eseri yıkılan duvarın altında kimse kalmadı. Olayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı 3 kişiye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. İtfaiye ekipleri ise çevre güvenliğini alarak inceleme yaptı. Gerekli uyarıları yapan itfaiye, olay yerinden ayrıldı.