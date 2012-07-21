Kadıköy'de tarihi ahşap bina kül oldu

Kadıköy'de, boş olan tarihi ahşap bina yanarak kül oldu. Tinercilerin kaldığı belirtilen 3 katlı binadan yükselen dumanlar Kadıköy semalarını kapladı.

Osmanağa Mahallesi Başçavuş Sokak'ta bulunan binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, maddi hasar meydana geldi.

Bu arada sokaktan geçen bazı vatandaşların yangın nedeniyle oluşan yoğun dumandan korunmak için ağızlarını kapattıkları görüldü.