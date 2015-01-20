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Kadıköy'de şüpheli paket alarmı

Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi Faruk Ayanoğlu Caddesi'ne yol kenarına bırakılan valizi gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi

20 Ocak 2015 17:14

Kadıköy ve Maltepe'de şüpheli çanta ile valiz polisi harekete geçirdi. Maltepe'deki çanta fünye ile patlatıldı. Kadıköy'deki sahipsiz valiz ise bomba uzmanı tarafından incelendi, içinden kıyafet çıktı.

 

Yol kenarına valiz bırakıldı

 

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi Faruk Ayanoğlu Caddesi'ne yol kenarına bırakılan valizi gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri valizin etrafına güvenlik şeridi çekerek bomba imha ekiplerini bekledi.

Vatandaşlar valizin etrafından uzaklaştırılırken, cadde araç trafiğine kapatıldı. Bir süre sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek valizi inceledi. Valizde kıyafetlerin olduğunu anlaşılmasının ardından cadde araç ve yaya trafiğine açıldı.

 

Çanta fünye ile patlatıldı 

 

Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde ise çöp konteynerı üzerine konulmuş çanta mahalleliyi tedirgin etti. Geçtiğimiz pazar günü, Fındıklı Zabıta Müdürlüğü önünde bulunan paketten bomba çıkması üzerine polis tekrar alarma geçti. Aynı noktaya yaklaşık 50 metre uzakta bulunan çanta için bomba uzmanlarına haber verildi. Bir süre sonra gelen bomba uzmanı ekip, çantayı fünye ile patlattı. Çantanın boş olduğu belirlendi.
 

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