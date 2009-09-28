Kadıköy'de silahlı saldırı: 3 kişi öldürüldü

Kadıköy, Fikirtepe’de kız meselesi yüzünden iki grup arasında başlayan kavga bir gün sonra 3 kişinin ölümüyle sonuçlandı.

Düğünde bir kıza laf atığını iddia ettikleri Uğur Çiçek’in evine gelen 3 kişi, Çiçek tarafından otomobil içerisinde kurşun yağmuruna tutuldu. Zanlı olay yerinden kaçarken, otomobil içerisindeki Erkan Bektaş, Ahmet Aksu ve İsmet Keskin hayatını kaybetti.

Fikirtepe Mandıra Caddesi üzerindeki 3 As Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen düğün sırasında, bir kıza laf atma yüzünden iki gurup arasında kavga çıktı. Düğün sonrasında, bir gurup, akrabalarına laf attığı iddia ettikleri Uğur Çiçek’in, Eğitim Mahallesi Murat Paşa Caddesi Şirin Yuva Sokak üzerindeki evini bastı. Eve ve havaya ateş eden şahıslar, Çiçek’i alnından hafif yaraladı.

Bir gün önce evi basan İsmet Keskin, arkadaşları Erkan Bektaş ve Ahmet Aksu’yu da yanına alarak, babasına ait 34 CTZ 98 plakalı Opel marka otomobil ile akşam saat 17.00 sıralarında tekrar Uğur Çiçek'in evine geldi. Şahısların geldiğini gören Çiçek, tabancasını çıkararak ateş etmeye başladı. Kurşunlara hedef olan Erkan Bektaş ile İsmet Aksu otomobil içerisinde, Ahmet Aksu ise kaldırıldığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Zanlı Uğur Çiçek, beyaz renkli Şahin marka otomobil ile olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı güvenlik kordonu altına alarak araştırma başlattı. Cesetler, Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme Ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Polisin yaptığı ilk incelemede, iki tarafın da birçok suçtan sabıkalı olduğu, zanlı Uğur Çiçek’in ise yaklaşık 1 yıl önce cezaevinden çıktığını belirlendi. Polis, zanlının yakalanması için operasyon başlattı.