Kadıköy'de silahlı saldırı; 2 yaralı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Göztepe'de kimliği belirlenemeyen bir kişi yol kenarında bekleyen lüks bir otomobil ile yanında bekleyen kişiyi kurşun yağmuruna tuttu. Olay sırasında kaldırımda yürüyen bir vatandaş ile silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) haberine göre, olay saat 17.00 sıralarında Göztepe Mahallesi, Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddialara göre, henüz ismi açıklanmayan bir kişi özel otomobiliyle yol kenarında beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Yaya olarak şahsa ateş eden saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı.

Seken kurşunlar nedeniyle Hızır Kozoğlu isimli bir esnaf da yaralandı.

Yaralı esnaf gelen ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahlı saldırının hedefi olan şahıs da otomobiliyle özel bir hastaneye götürüldü.

Görgü tanıkları silahlı şahsın peş peşe ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığını kaydetti. Polis, kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

Bu arada biri vatandaş 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Saniye saniye kaydedilen görüntülerde zanlının koşarak gelmesi ve peş peşe ateş etmesi görülüyor. Zanlı daha sonra kaçarak olay yerinden uzaklaşıyor.