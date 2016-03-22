T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kadıköy'de silahlı saldırı; 2 yaralı

Ateş eden kişi olay yerinden kaçtı

22 Mart 2016 21:21

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Göztepe'de kimliği belirlenemeyen bir kişi yol kenarında bekleyen lüks bir otomobil ile yanında bekleyen kişiyi kurşun yağmuruna tuttu. Olay sırasında kaldırımda yürüyen bir vatandaş ile silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) haberine göre, olay saat 17.00 sıralarında Göztepe Mahallesi, Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddialara göre, henüz ismi açıklanmayan bir kişi özel otomobiliyle yol kenarında beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Yaya olarak şahsa ateş eden saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı.

Seken kurşunlar nedeniyle Hızır Kozoğlu isimli bir esnaf da yaralandı.

Yaralı esnaf gelen ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahlı saldırının hedefi olan şahıs da otomobiliyle özel bir hastaneye götürüldü.

Görgü tanıkları silahlı şahsın peş peşe ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığını kaydetti. Polis, kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

Bu arada biri vatandaş 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Saniye saniye kaydedilen görüntülerde zanlının koşarak gelmesi ve peş peşe ateş etmesi görülüyor. Zanlı daha sonra kaçarak olay yerinden uzaklaşıyor.

ETİKETLER

kadıköyyaralısilahlıçatışma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24