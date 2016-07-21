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Kadıköy'de silahlı saldırı; 1 ölü, 1 yaralı

Lüks otomobil kurşunlandı

21 Temmuz 2016 17:51

Kadıköy'de lüks araçta bulunan 2 kişi kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırıda sürücü koltuğunda oturan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Şüpheliler geldikleri araçla kaçarken, saldırı bir işyerinin kamerası tarafından görüntülendi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, olay, saat 13.30 sıralarında Kadıköy, Bostancı Ali Nihat Tarla Caddesi 81 numarada bulunan bir oto galeri önünde meydana geldi. Şükrü Çiçek'in kullandığı 34 LJ 7763 plakalı otomobil, seyir halindeyken arkadan yaklaşan bir araçtan inen maskeli kişinin silahlı saldırısına uğradı.

 

Geldikleri araçla olay yerinden kaçtılar

 

Kurşun yağmuruna tutulan otomobilde bulunan sürücü Çiçek olay yerinde hayatını kaybederken, yanında oturan Aşkın Cevizli ağır yaralandı. Saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçarken çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Sağlık ekipleri ağır yaralı Cevizli'yi ambulansla Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Şükrü Çiçek'in cenazesi Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

 

Polis saldırganları arıyor

 

Görgü tanıkları, lüks aracın ilerlediği sırada arkadan gelen bir araçtan inen saldırganların ateş ettikten sonra kaçtığını söyledi. Polis ekipleri çevredeki MOBESE ve güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

 

Cinayet kamerada

 

Saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, lüks aracın yol kenarında durduğu ve yanına başka bir otomobilin yaklaştığı görülüyor. Araçtan inen bir kişi silahını çekerek lüks otomobile kurşun yağdırıyor. Silahlı saldırgan daha sonra otomobile binerek uzaklaşıyor.

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