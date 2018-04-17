KADIKÖY'DE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA

Kadıköy\'de bir eğlence mekanında çıkan tartışmada silahlar konuştu. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişi silahla vurularak bir kişi de yaralandı. Olaya karışan şüpheliler otomobille kaçtı.



Olay, Misak-ı Milli Sokak\'ta saat 02:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda silahlar konuştu. Bir kişi silahla vurularak yaralanırken bir kişi de çıkan kavgada aldığı darbelerle yaralandı.

TAKSİ İLE HASTANEYE KALDIRILDI

Silahla vurularak yaralanan bir kişi olay yerinden geçen bir taksi ile Haydarpaşa Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Çıkan kavgada darp eidlerek yaralanan bir kişi de Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.



OLAY YERİNDEN OTOMOBİLLE KAÇTILAR

Bir kişi silahla vuran şüpheliler olay yerinden bindikleri bir otomobille kaçtıkları öğrenilirken polis kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.



OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Çıkan olayın ardından çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alındı. Polis yaptığı çalışmada çok sayıda fişek buldu. Soruşturma sürüyor.



Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ekiplerinin çalışması

-Sokakta toplanan vatandaşlar

-Olay yerine şerit çekilmesi

-Yerdeki boş kovanlar

-Yaralının ambulansa götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler