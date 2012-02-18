Kadıköy'de sevinen taraf Fenerbahçe

T24 Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım... Sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle tribüne sadece kadınlar ve 12 yaşından küçük çocuklar alındı.

Fenerbahçe: Volkan, Gökhan (Dk 86 Orhan), Bekir, Yobo, Ziegler, Mehmet, Cristian, Emre (Dk 77 Selçuk), Dia (Dk 68 Özgür Çek), Alex, Sow

Sivasspor: Nihat, Ziya, Navratil, Rajnoch, Uğur, Kadir, Kıvanç (Dk 70 Mehmet Nas), Grosicki (Dk 70 Faty), Erman, Pedriel (Dk 70 Cihan), Eneramo

Maçtan notlar

- Fenerbahçe'de ilk golün sahibi Emre 73. dakikada yeniden sahnede. 4-2

- 67. dakikada Alex bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-2 yaptı.

- Fenerbahçe, Alex de Souza'nın 65. dakikadaki golü ile skoru 2-2'ye getirdi.

- Yiğidolar'ı öne geçiren golü 43. dakikada Rajnoch kaydetti. 2-1

- Sivasspor, 16. dakikada Kıvanç'ın attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

- Fenerbahçe, 4. dakikada Emre Belözoğlu'nun attığı golle Sivasspor karşısında 1-0 öne geçti.

Serdar'ın yerine Bekir, Stoch'un yerine Dia

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sivasspor mücadelesinde ilk 11 kişilik kadro kurgusunda biri zorunlu olmak üzere iki değişiklik yaptı. Savunmada Serdar Kesimal'i yedek kulübesine çeken Kocaman, bu futbolcunun yerine Bekir İrtegün'ü sahaya sürdü. Sol dizindeki sakatlığı nedeniyle Sivasspor maçının 18 kişilik kadrosuna alınmayan Stoch'un yerine, sarı-lacivertli ekipte orta alanın solunda Dia forma giydi. Bu arada, sakatlığı nedeniyle kadroya giremeyen Stoch, teknik direktör Kocaman'dan aldığı izinle bugün yurt dışına çıktı.

Dia 23 maç, Bekir 13 maç sonra 11'de

Fenerbahçeli futbolculardan Dia ligde 23, Bekir İrtegün ise 13 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Dia bundan önce Fenerbahçe'nin 3. haftada yine cezası nedeniyle sadece kadınlar ve çocukların tribünde bulunduğu Manisaspor mücadelesinde, Bekir İrtegün ise 13. haftadaki Ankaragücü maçında 11 kişilik kadroya girmişti. 1-1 tamamlanan Manisaspor mücadelesinde Fenerbahçe'nin tek golü Dia'dan gelmişti.

Maraton alt tribünde “Direneceğiz” mesajı

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın maraton alt tribününde renkli kartonlarla “Direneceğiz” yazısı yer aldı. Futbolda şike davası sürecindeki gelişmelere yönelik verilen mesajda, bu tribünde oturan taraftarlar maç başlarken kartonları havaya kaldırarak “Direneceğiz” yazısını ortaya çıkardılar. Maraton üst tribüne asılan pankartta ise tutuklu bulunan kulüp başkanı Aziz Yıldırım'a verilen mesajda, “Yıllarca bizim sevdamız için mücadele ettin, şimdi senin için biz mücadele edeceğiz. Çağlayan'da görüşmek üzere büyük başkan” yazıldı.

'Herkes haddini bilecek'

Maç öncesi seremoni yapılırken, tribünlerde dev boyutlarda bayraklar açıldı. Türk Telekom kale arkası üst tribünde dev boyutta Türk Bayrağı, Migros üst tribünde sarı-lacivert bayrak açıldı. Maraton üst tribündeki Fenerbahçe bayrağında “Herkes haddini bilecek” yazısı yer aldı.