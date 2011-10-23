-Kadıköy'de şehitler unutulmadı İSTANBUL (A.A) - 23.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Samsunspor arasında yapılan mücadele, sarı-lacivertli taraftarların hain terör saldırılarına şehit düşen askerlere büyük desteğine sahne oldu. Ülkeyi yasa boğan hain saldırılar nedeniyle teröre tepki amacıyla Fenerbahçe Kulübü'nün ve tribünleri dolduran taraftarların statta yaptıkları organizasyonlar duygu yüklü bir atmosfer oluşturdu. Tribünler tek yürek halinde şehitleri saygıyla anarken, tezahüratlarla teröre lanet yağdırdı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın dış duvarlarına Türk bayrakları asılırken, kulübün çağrısı üzerine büyük çoğunluğu üzerlerinde siyah kıyafetlerle tribünlerdeki yerini alan taraftarlar, aynı zamanda ellerinde her taraftar için koltuklara bırakılan Türk bayraklarını dalgalandırdılar. Maç öncesi yaptıkları tezahüratlarda, ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'' şeklinde tempo tutan taraftarlar, bütün tribünlerin organizasyonuyla ''Vatan sana canım feda'' şeklinde tezahürat yaptı. Seremoni öncesinde Maraton üst ve Türk Telekom üst tribünlerde, tribünleri boydan boya kaplayan Türk Bayrağı açılırken, taraftarlar İstiklal Marşı'nın büyük bir coşkuyla okudu. Karşılaşma şehitler için yapılan saygı duruşunun ardından başlarken, saygı duruşu öncesi stat hoparlörlerinden yapılan anonsta Van'daki depremde yaşamını yitirenler için başsağlığı dilendi. Saygı duruşu sırasında tribünler tekbir getirdi. Futbol Federasyonu'nun aldığı kararlar terör saldırılarını kınamak için iki takım futbolcuları sahaya siyah bantla çıkarken, karşılaşma 3 dakika geç başlatıldı. -Teröre lanet yağdı- Fenerbahçe ve Samsunspor taraftarları, şehitlere verilen destek ve terörü lanetleyen tezahüratlarda buluştu. Fenerbahçe tribünlerinin yaptığı tezahüratlara destek veren Samsunspor tribünü, bir ara Migros kale arkası tribünündeki Fenerbahçeliler ile karşılıklı, ''Vatan sana canım feda'' tezahüratı yaptılar. -Şehitlerin isimleri anons edildi- Maçın başlamasına kısa bir süre kala Hakkari'de ve Bitlis'te hain terör saldırılarında şehit olan asker ve polislerin isimleri statta tek tek okundu. Her şehidin isminin okunmasının ardından tribünler ''Burada'' diye bağırırken, skorboard'ta şehit düşen askerlerin fotoğrafları isimleri anons edildiğinde tek tek yer aldı. Karşılaşmanın 24. dakikasında tribünlerden Hakkari'de şehit olan 24 asker için ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'' şeklinde tezahüratlar yükseldi. -Anlamlı pankartlar- Fenerbahçeli ve Samsunsporlu futbolcular sahaya anlamlı pankartlar taşıyarak çıktı. Tamamı siyah ve üzerinde hiçbir yazının yer almadığı pankartı taşıyan Fenerbahçeli futbolcular, üzerlerinde siyah renkli ve şehitlerinin ismi yazan tişörtü giydiler. Samsunsporlu futbolcular ise sahaya ''Şehitlerimizin kabri bizlerin kalbi'' yazılı pankartla çıkarken, iki takımın bu organizasyonu tribünlerden alkış aldı. Bu arada İstiklal Marşı sırasında Türk Telekom üst tribünde açılan dev bayrağın altında, ''Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker. Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer'' yazısı yer aldı. -Volkan Demirel kadroda yok- Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan kaleci Volkan Demirel, Samsunspor karşısında 18 kişilik kadroda bulunmadı. Sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Mersin İdmanyurdu maçında da görev yapamayan Volkan, iyileşmediği için bu hafta da kadronun dışında kaldı. Volkan'ın yokluğunda kaleyi geçen hafta olduğu gibi Mert Günok korurken, yedekte genç isim Erten Ersu bulundu. Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Mehmet Topuz'un yanı sıra, tedavileri süren Serdar Kesimal ve kaleci Serkan Kırıntılı ile Uğur Boral, Orhan Şam, genç isimler Gökay, Berk, Hasan ve Recep kadronun dışında kalan diğer futbolcular oldu. Sakatlığı geçen Gökhan Gönül sağ bekteki yerini alırken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, orta alanın solunda Caner'in yerine Stoch'u, forvette de Bienvenu'nun yerine Semih'i görevlendirdi. Bu arada, Fenerbahçe'nin sezon başında Samsunspor'a kiraladığı kaleci Ertuğrul Taşkıran, Kadıköy'de eski takımı Fenerbahçe'ye karşı ilk kez forma giydi. -Tribünler doldu- Spor Toto Süper Lig'deki yarışı önde götüren Fenerbahçe'ye, Samsunspor karşısında taraftarı büyük destek verdi. Stadın tamamına yakınını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, terör olaylarına tepki verilen maçta tribünleri doldururken, aynı zamanda da Samsunspor mücadelesi için takımlarını yalnız bırakmadı.