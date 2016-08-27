Kadıköy'de 'savaşa hayır' eylemine polis müdahalesi

Kadıköy Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından Kadıköy’de düzenlenmesi planlanan ‘savaşa hayır’ eylemine polis müdahale etti. HDP Kadıköy İlçe Eş Başkanı Semra Doğan ile Suavi Bayrak gözaltına alındı.

Basın açıklamasına katılmak üzere parti binasından ayrılan eş başkanlarının yanı sıra parti yöneticileri Mehmet Genç, Kadıköy Barış Bloğu Eş Sözcüsü Şehmus Bulut gözaltına alındı.

Boğa Heykeli’ni tamamen kapatan polis, basının görüntü almasına da izin vermiyor.