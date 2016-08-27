T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kadıköy'de 'savaşa hayır' eylemine polis müdahalesi

HDP ilçe eş başkanları ve parti yöneticileri gözaltına alındı

27 Ağustos 2016 22:09

Kadıköy Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından Kadıköy’de düzenlenmesi planlanan ‘savaşa hayır’ eylemine polis müdahale etti. HDP Kadıköy İlçe Eş Başkanı Semra Doğan ile Suavi Bayrak gözaltına alındı.

Basın açıklamasına katılmak üzere parti binasından ayrılan eş başkanlarının yanı sıra parti yöneticileri  Mehmet Genç,  Kadıköy  Barış Bloğu  Eş Sözcüsü Şehmus Bulut gözaltına  alındı.

Boğa Heykeli’ni tamamen kapatan polis, basının görüntü almasına da izin vermiyor.

 

ETİKETLER

kadıköypolis müdahalesigözaltı
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-08-27T22:09:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/kadikoyde-savasa-hayir-eylemine-polis-mudahalesi,357155","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/kadikoyde-savasa-hayir-eylemine-polis-mudahalesi,357155"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24