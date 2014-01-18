T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kadıköy'de Rojava'ya statü mitingi

Suriye'de barış ümitleri Cenevre-2 Konferansı'yla artarken, Kadıköy'de toplanan binlerce kişi, Rojava'nın görüşmelere kendi statüleriyle girmesi için miting yaptı

18 Ocak 2014 23:37

İstanbul’da binlerce kişi, Rojava Kürtlerinin Cenevre-2 Konferansı’na kendi statüleriyle girmesini istedi.

BDP İstanbul İl Örgütü’nün çağrısıyla Kadıköy’de bir araya gelen göstericiler, Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde toplanarak Kadıköy İskele Meydanı'na yürüdü.

Sık sık, “Biji berxwedana Rojava”, “Yaşasın halkların kardeşliği” sloganlarının atıldığı mitinge, bendirler eşliğinde çekilen halaylar da oldukça renk kattı. Miting boyunca Abdullah Öcalan’ın da fotoğrafları taşındı.

Miting boyunca sık sık, Cenevre 2’nin Lozan Antlaşması gibi olmayacağı vurgulanarak, “. Rojava halkı inkar edilmemeli. Rojava  Kürtleri Cenevre 2’ye kendi kimlikleriyle katılmalı. Kürtlerin olmadığı bir dünyaya hayır” denildi. Yine Rojava kimliğinin kabul edilmediği bir konferansın Suriye’ye barış getirmeyeceği uyarısı da yapıldı.

 

ETİKETLER

rojavasuriyekürtpkkabdullah öcalanpydsalih müslimkadıköymitinggösteri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24