Kadıköy'de Rojava'ya statü mitingi

İstanbul’da binlerce kişi, Rojava Kürtlerinin Cenevre-2 Konferansı’na kendi statüleriyle girmesini istedi.

BDP İstanbul İl Örgütü’nün çağrısıyla Kadıköy’de bir araya gelen göstericiler, Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde toplanarak Kadıköy İskele Meydanı'na yürüdü.

Sık sık, “Biji berxwedana Rojava”, “Yaşasın halkların kardeşliği” sloganlarının atıldığı mitinge, bendirler eşliğinde çekilen halaylar da oldukça renk kattı. Miting boyunca Abdullah Öcalan’ın da fotoğrafları taşındı.

Miting boyunca sık sık, Cenevre 2’nin Lozan Antlaşması gibi olmayacağı vurgulanarak, “. Rojava halkı inkar edilmemeli. Rojava Kürtleri Cenevre 2’ye kendi kimlikleriyle katılmalı. Kürtlerin olmadığı bir dünyaya hayır” denildi. Yine Rojava kimliğinin kabul edilmediği bir konferansın Suriye’ye barış getirmeyeceği uyarısı da yapıldı.