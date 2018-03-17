Kadıköy'de pozisyon çok, gol yok!

Dev derbiye kaleciler damga vurdu. Volkan ile Muslera'nın önemli kurtaırşlara imza attığı Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 0-0 sona erdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray derbisinde takımını, ligde bundan önceki maça göre 2 değişiklik yaparak sahaya sürdü. Ülker Stadı'nda oynanan kritik maçta Kocaman, geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Geçen hafta ilk 11'de oynanan Aatıf Chahechouhe ve Jose Fernandao'yu yedek bıraktı. Kocaman, bu isimlerin yerine Mehmet Ekici ve Roberto Soldado'ya şans verdi.

Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray'ın kadrosunda da 2 değişiklik oldu. Teknik direktör Fatih Terim, Atiker Konyaspor müsabakasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Mariano Filho'nun yerine Martin Linnes'e görev verirken, orta sahada ise Ryan Donk'u yedek soyundurup, Fernando'yu sahaya sürdü.

Kaşılaşmaya Fenerbahçe ön alanda baskı yaparak başlamak isterken, rakibini uzun toplarla oynamaya mecbur bıraktı. Sartı kırmızılılar ise uzun topları Gomis'le indirip tehlikeli olmaya çalıştı. Çok büyük bir tehlikenin yaşanmadığı ilk bölümün ardından ilk pozisyonu konuk takım yakaladı. 15. dakikada Linnes'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gomis'in şutunda, top uzak direğin yanından auta gitti.

Fenerbahçe ise 23. dakikada gole yaklaştı. Dirar'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında uygun durumda topla buluşan Soldado bekletmeden şutunu attı. Altıpas çizgisi üzerinde Serdar Aziz'in müdahale ettiği top kornere gitti. Serdar, bu müdahalesiyle mutlak bir golü önledi.

İlk yarının en tehlikeli pozisyonu 41. dakikada ev sahibinden geldi. Maicon'un hatasında topu kapan Soldado, ceza sahasına girdi. Uygun şut açısı bulamayan İspanyol futbolcu, sol çaprazdan bindiren Mehmet Ekici'yi gördü. Bu oyuncunun şutunda kaleci Muslera yakın direk dibinde yatarak çokm önemli bir tehlikeyi engelledi.

Galatasaray, 2. yarıya müthiş bir pozisyonla başladı. Feghouli'nin uzun pasında Rodrigues ceza sahasına giriop vurdu. Volkan'dan seken topu Gomis kaleye gönderdi, bu kez de Neustadter araya girdi. 58. dakikada bu kez Nagatomo çok sert vurdu ama Volkan bir kez daha başarılıydı.

Fenerbahçe, 2. yarıdaki en önmeli fırsatlarını sonradan oyuna giren Valbuena ve Fernandao ile yakaladı. Ancak Muslera bu pozisyınlarda fırsat vermedi. 89. dakikada Maico'nun serbest vuruşunda top direkten auta çıktı. Uzatmada bu kez Tolga bomboş durumda yine Volkan'ı geçemedi ve mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray puanını 54'e çıkardı. Fenerbahçe ise 48 puanda kaldı. Sarı lacivertliler sahalarındaki yenilmezlik serisini 20 sezona çıkarırken, Galatasaray da ezeli rakibi karşısında puan farkı korudu.

FENERBAHÇE 0-0 GALATASARAY

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Bülent Yıldırım



SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 1



FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Dirar, Mehmet Ekici, Giuliano, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman



GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

(beIN Sports)

