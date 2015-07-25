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Kadıköy'deki Suruç protestosuna polis müdahalesi: 1'i çocuk 15 kişi gözaltında

Polisin eylemcileri gözaltına almasına vatandaşlar alkışlayarak tepki gösterdi

25 Temmuz 2015 01:30

Kadıköy Boğa Meydanı'nda toplanan yaklaşık 300 kişilik gruba polis "aranızda maskeli kişiler var" diyerek dağılın uyarısında bulundu. Tramvay yolundan yürüyüşe geçen gruba polis gaz ve boyalı mermiyle müdahale etti. Müdahale sırasında polis 1'i çocuk 15 kişiyi gözaltına aldı. Polisin eylemcileri gözaltına almasına vatandaşlar alkışlayarak tepki gösterdi.

Suruç'taki bombalı saldırıyı protesto etmek isteyen yaklaşık 300 kişilik bir grup, saat 19.30'da Kadıköy Boğa heykeli önünde toplandı. 


Burada basın açıklaması yapan grup üyeleri, "Katil IŞİD Ortadoğu'dan defol", "Devrim şehitleri ölümsüzdür", "Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm" sloganları attı. Bu sırada Bahariye Caddesi'ne çıkan tramvay yolunu trafiğe kapatan kalabalığa polis aracından yapılan anonsla "Aranızda maskeli kişiler var. Dağılmanız için uyarıyoruz. Yolu açın" uyarısında bulundu. 


Grup Bahariye'ye doğru sloganlar atarak yürüyüşe geçince polis, gaz ve boyalı mermi atarak müdahalede bulundu. Grup üyeleri de çöp konteyneri ile caddeyi kapattı; polise havai fişek attı.
Müdahale sırasında göstericiler ara sokaklara doğru kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonrasında 15 eylemci gözaltına alındı.

 

Vatandaşlar tepki gösterdi

 

Vatandaşlar eylemcilerin gözaltına almasını alkışlayarak ve yuhalayarak protesto etti; polislerle tartıştı. Tartışma sırasında polis vatandaşların arasına gaz bombası attı.

 

 

 

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