Kadıköy'de otopark savaşı

Kadıköy Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki anlaşmazlık vatandaşı sıkıntıya soktu. 15 yıldır Kadıköy Belediyesi tarafından işletilen Kadıköy Evlendirme Dairesi otoparkı bir haftadır kapalı. Arsa sahibi Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSPARK ekipleri, otoparktan çıkmıyor, Yıllardır otoparkı işleten Kadıköy Belediyesi’nin zabıtaları ise otoparkın girişinde nöbet tutuyor.



Vatan gazetesinin haberine göre; her şeyin geçtiğimiz salı günü Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme metrobüs hattının açılışı nedeniyle düzenlenen ve Başbakan Erdoğan’ın da katıldığı tören sırasında bir pankart savaşı yaşanmasıyla başladı. İddiaya göre AKP örgütü, Kadıköy’ü “Dünya Lideri Kadıköy’de” yazılı pankartlarla donattı. CHP’li Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk de Erdoğan’ın konuşma yapacağı kürsünün tam karşısındaki belediye binasına “Atatürk Kadıköy’de” yazılı bir Atatürk resmi asıldı.



Tören bittikten sonra tören için kullanılan Kadıköy Evlendirme Dairesi Otoparkı, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSPARK görevlileri tarafından boşaltılmadı. Bir gün sonra İSPARK tarafından yapılan açıklamada otoparkın işletme hakkının kendilerine verildiği duyuruldu. Kadıköy Belediyesi de, otoparkın girişlerini çekicilerle kapatarak direnişe geçti. Sonuçta otopark tam bir haftadır vatandaşa hizmet veremiyor.



Bildirim yapmadılar



Kadıköy Belediyesi yetkilileri, Büyükşehir Belediyesi’nin hiçbir yazışma yapmadan böyle bir yaptırım uyguladığını vurguluyorlar. Kendilerinden tören için otopark alanının istendiğini belirten yetkililer, “Ne olduysa ’Atatürk Kadıköy’de pankartı asıldıktan sonra oldu” dediler.



İSPARK: İşlem üç yıl önce başladı



Kadıköy Belediyesi’nin “yazışma yapılmadı” iddiası İSPARK Genel Müdürü Kadir Gurbetçi tarafından yalanlandı. Otoparkın bulunduğu arazinin Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğunu hatırlatan Gurbetçi şöyle konuştu: “Burası Büyükşehir’e ait. Biz İSPARK olarak bu alan için yazışmalara 3 yıl önce başladık. Metrobüs’ün başlangıç noktası olmasaydı biz bu alanı yeniden gündeme getirmeyecektik. Ama burası şimdi o kadar önemli bir yer ki herkese göstereceğimiz bir hizmet noktası olacak. Bunu da Kadıköy Belediye Başkanı Selami Bey’e nezaket gösterdik, çok güzel anlattık. Emlak Müdürlüğü burayı bize törenden önce tahsis etti .” Gurbetçi burada “3 liraya park Et, Metrobüs’e bin” sistemini uygulayacaklarını söyledi.

