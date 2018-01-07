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Kadıköy'de otopark görevlisi müşterisini öldürdü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

07 Ocak 2018 04:57

İstanbul Kadıköy'de otopark görevlisi ile müşteri arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kadıköy'de, Caddebostan Mahallesi İskele Sokak'taki bir barın önünde otopark görevlisi ile müşteri arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında, müşteri olduğu belirtilen ancak henüz ismi belirlenemeyen kişi silahla vurularak öldürüldü, yine ismi belirlenemeyen bir kişi de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
 

 

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