T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kadıköy'de otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) KADIKÖY'de sürücüsünün hakimiyetinden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu oluşan kazada araçtaki iki kişi yaralandı

16 Şubat 2018 04:53

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) KADIKÖY\'de sürücüsünün hakimiyetinden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu oluşan kazada araçtaki iki kişi yaralandı. 
Kaza, saat 00.00 sıralarında D-100 Karayolu İstanbul Medeniyet Üniversitesi mevki yan yolda meydana geldi.  İddiaya göre Kadiköy istikametinden Ankara  istikametinde ilerleyen 41 YS 247 plakalı otomobil, sürücüsü Atakan Oğuz direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. 
 
SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüsünün otomobil içerisinde sıkıştığını görerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri olay yerine gelerek otomobil içerisinde sıkışan sürücü Oğuz\'u yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. 
 
OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ
Yaralı olarak otomobil içerisinden çıkarılan Atakan Oğuz ve kaza esnasında otomobilde bulunan hafif sıyrıklarla kurtulan Yonca Tut ilk müdahalenin ardından S.B. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Otomobilin hurdaya döndüğü görülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

(FOTOĞRAFLI)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali Kerem BENGİKADIKÖYD100 KarayoluMedeniyetKadiköyAnkaraYSAtakan OğuzARAÇTA SIKIŞTI KazayıOlayBununOğuzHURDAYA DÖNDÜ YaralıYonca TutGöztepe Eğitim Ve Araştırma HastanesiOtomobilin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24