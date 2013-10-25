Kadıköy'de ODTÜ protestosu

Kadıköy'de ODTÜ'de yaşanan olayları protesto etmek amacıyla toplanan grup, yanlarında getirdikleri fidanları Kuşdili otoparkına dikti.

İstanbul Kadıköy'de yaklaşık bin kişilik bir grup, ODTÜ'de yaşanan olaylara destek vermek için Boğa Meydanı'nda toplandı.

"ODTÜ yalnız değilsin, Kadıköy seninle'' sloganları atan protestocular, Bahariye Caddesi'ne yürüdü.

Yürüyüş sırasında ağaç kostümlü bir grup da eyleme destek verdi.

Bazı eylemciler yanlarında getirdikleri fidanları Kuşdili otoparkına diktikten sonra olaysız bir şekilde dağıldı.