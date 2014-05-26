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Kadıköy'de Öcalan posteri gerginliği

Üzerinde Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu stand açan BDP'liler ile çevredeki kişiler arasında gerginlik yükseldi

26 Mayıs 2014 23:19

Kadıköy'de, üzerinde Abdullah Öcalan'ın resimleri bulunan stant açarak imza toplayan BDP'li bir grup ile vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, olayların büyüme ihtimaline karşı BDP'li grubu bölgeden uzaklaştırdı.

Tehlikeli gerginlik saat 14.00 sıralarında Caferağa Mahallesi Kilise Meydanı'nda yaşandı.

İddialara göre, barış sürecine destek için imza toplayan BDP'li bir grup, Abdullah Öcalan'ın bir posterini meydana astı. Daha sonra üzerinde Öcalan'ın resimleri bulunan stantları açan BDP'liler, megafonla destek anonsları yaptı. Bu sırada meydandan geçen bazı vatandaşlar, Öcalan'ın resimlerini görünce gruba tepki gösterdi. Çevredeki diğer vatandaşların da destek vermesi üzerine kalabalık giderek büyüdü. Gerginliğin artması üzerine taraflar karşı karşıya geldi.

Olay yerinde bulunan sivil polis ekipleri arbedeye dönüşen tartışmaları engellemeye çalıştı. Çevredeki esnaf da BDP'li gruba tepki gösterince çok sayıda çevik kuvvet polisi olay yerine gönderildi. Taraflar arasında set oluşturan çevik kuvvet, olayların büyümesine izin vermesi.

Yaklaşık 2 saat Kilise Meydanı'nda imza toplayan BDP'li gruba sahil yönünde sloganlar atarak gelen başka bir grup da tepki gösterdi. Polis, tepkilerin giderek büyümesi ve kontrolden çıkması ihtimaline karşı BDP'lileri olay yerinden uzaklaştırdı.

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