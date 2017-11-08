Kadıköy'de market soygunu

Hakan KAYA-Ozan URAL/İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de bir markete gelen yüzleri maskeli kişiler, kepengi kırıp içeriden bir miktar sigara ve içki alarak ardından otomobil ile kayıplara karıştı.

Olay, Kadıköy Feneryolu Mahallesi, Mustafa Mazhar Bey Sokağı\'nda bulunan bir markette saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile markete gelen yüzleri maskeli kişiler, marketin kepengini ve kapısını kırdıktan sonra içeriden bir miktar sigara ve içki alarak geldikleri otomobil ile kayıplara karıştı. Marketin alarmının çalması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri, markettin çevresinde ve içerisinde delil araştırması yaptı.

Öte yandan, şüphelilerin, bazı sigaraları kaçarken kapı önünde düşürdüğü görüldü. Marketteki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, otomobil ile kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



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