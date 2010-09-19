Kadıköy'de kritik derbi!

T24- Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 20:00'de başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Kocaman'ın 11'i merak konusu
Fenerbahçe'de camia Beşiktaş maçına kilitlenirken, Aykut Kocaman'ın da derbi planları yavaş yavaş günyüzüne çıkıyor. Sarı-lacivertlilerle ligde çıktığı 4 maçın 2'sini kaybedip, 2'sini kazanan Kocaman, bu karşılaşmanın 11'ini belirlemek için her zamankinden daha ince eleyip sık dokuyor.
Beşiktaş karşısında henüz kimin oynayacağı belli olmayan mevkiler, ikinci stoper, sol bek, ön libero, sağ açık ve ikinci forvet. Bu mevkiler için en az iki hatta üç aday bile kıyasıya mücadele ediyor.
Stoperde Bilica-İlhan, sol bekte Santos-Caner, ön liberoda Cristian-Mehmet, sağ kanatta Kazım-Dia, forvette de Semih-Alex formaya aday isimler arasında. Aykut Kocaman'ın bu tercihlerinde yabancı sınırlaması da etkili olacak. Stoperde Bilica'nın, orta alanda Alex'in tercih edildiği düşünüldüğünde Andre Santos ve Dia'dan birisi kulübede oturacak.
Quaresma ve Bobo 11'de
Spor Toto Süper Ligi'nin ilk 4 haftası topladığı 9 puan ile 2010-2011 sezonuna kötü olmayan bir başlangıç yapan Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanında galibiyet hesapları yapıyor.
Siyah Beyazlı takımda derbi maçı öncesi sakatlıkları süren Ferrari ve Fatih Tekke dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Tomas Sivok'un da tedavisi sürüyor.
CSKA Sofya maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Bobo ve Quaresma, F.Bahçe karşısında ilk 11'de olacak isimler. Schuster'in kaleyi teslim edeceği kişi ise Hakan Arıkan.
İşte ilk 11'ler
FENERBAHÇE
Volkan Demirel
Gökhan Gönül
Lugano
Bilica
Andre Santos
Mehmet Topuz
Emre Belözoğlu
Özer Hurmacı
Alex de souza
Miroslav Stoch
Mamadou Niang
BEŞİKTAŞ
Hakan Arıkan
Ekrem Dağ
İbrahim Toraman
Zapatocny
İbrahim Üzülmez
Ersnt
Aurelio
Guti
Nihat Kahveci
Quaresma
Bobo
STAT: Şükrü Saracoğlu
SAAT: 20:00
HAKEM: Cüneyt Çakır