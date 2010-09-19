Kadıköy'de kritik derbi!

T24- Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 20:00'de başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.





Kocaman'ın 11'i merak konusu

Fenerbahçe'de camia Beşiktaş maçına kilitlenirken, Aykut Kocaman'ın da derbi planları yavaş yavaş günyüzüne çıkıyor. Sarı-lacivertlilerle ligde çıktığı 4 maçın 2'sini kaybedip, 2'sini kazanan Kocaman, bu karşılaşmanın 11'ini belirlemek için her zamankinden daha ince eleyip sık dokuyor.



Beşiktaş karşısında henüz kimin oynayacağı belli olmayan mevkiler, ikinci stoper, sol bek, ön libero, sağ açık ve ikinci forvet. Bu mevkiler için en az iki hatta üç aday bile kıyasıya mücadele ediyor.



Stoperde Bilica-İlhan, sol bekte Santos-Caner, ön liberoda Cristian-Mehmet, sağ kanatta Kazım-Dia, forvette de Semih-Alex formaya aday isimler arasında. Aykut Kocaman'ın bu tercihlerinde yabancı sınırlaması da etkili olacak. Stoperde Bilica'nın, orta alanda Alex'in tercih edildiği düşünüldüğünde Andre Santos ve Dia'dan birisi kulübede oturacak.



Quaresma ve Bobo 11'de

Spor Toto Süper Ligi'nin ilk 4 haftası topladığı 9 puan ile 2010-2011 sezonuna kötü olmayan bir başlangıç yapan Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanında galibiyet hesapları yapıyor.



Siyah Beyazlı takımda derbi maçı öncesi sakatlıkları süren Ferrari ve Fatih Tekke dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Tomas Sivok'un da tedavisi sürüyor.



CSKA Sofya maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Bobo ve Quaresma, F.Bahçe karşısında ilk 11'de olacak isimler. Schuster'in kaleyi teslim edeceği kişi ise Hakan Arıkan.



İşte ilk 11'ler





FENERBAHÇE

Volkan Demirel

Gökhan Gönül

Lugano

Bilica

Andre Santos

Mehmet Topuz

Emre Belözoğlu

Özer Hurmacı

Alex de souza

Miroslav Stoch

Mamadou Niang



BEŞİKTAŞ

Hakan Arıkan

Ekrem Dağ

İbrahim Toraman

Zapatocny

İbrahim Üzülmez

Ersnt

Aurelio

Guti

Nihat Kahveci

Quaresma

Bobo



STAT: Şükrü Saracoğlu

SAAT: 20:00

HAKEM: Cüneyt Çakır



