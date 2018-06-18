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Kadıköy'de köpeğe şiddet; Gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

Serpil KIRKESER-Cemil ÖZDEMİR -İSTANBUL,(DHA) KADIKÖY'DE köpeğe şiddet uygularken güvenlik kamerasına yansıyan Şahin S

18 Haziran 2018 20:19

Serpil KIRKESER-Cemil ÖZDEMİR -İSTANBUL,(DHA)
KADIKÖY\'DE köpeğe şiddet uygularken güvenlik kamerasına yansıyan Şahin S. serbest bırakıldı.
Kadıköy Rüstempaşa Mahallesi Recaizade Sokak\'ta bulunan apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde;  Şahin S. bina girişinde yatan köpeğe şiddet uygularken görülüyordu. Şahin S.  dün akşam mahalleli tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Gözaltına alınan Şahin S. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü İskele Polis Merkezi\'ne götürüldü. Savcılık talimatıyla serbest bırakılan Şahin S.\'ye idari işlem olarak para cezası uygulandığı öğrenildi.

 

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