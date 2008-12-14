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Spor

Kadıköy'de konuk Antalya

Hafta içinde Avrupa defterini kapayan Fenerbahçe, ligde 15. haftanın son maçında bugün Antalyaspor ile karşılaşacak.

14 Aralık 2008 02:00


Hafta içinde Avrupa defterini kapayan Fenerbahçe, ligde 15. haftanın son maçında bugün Antalyaspor ile karşılaşacak.  Maçı Tempo24 Canlı Anlatım Servisi'nden dakika dakika takip edebilirsiniz...




Turkcell Süper Lig'de 15. haftanın son maçında bugün Fenerbahçe, Antalyaspor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Mücadele Lig TV'den naklen yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına yenilerek bu sezon Avrupa kupalarına erken veda eden Fenerbahçe, Antalyaspor ile yapacağı maçı kazanarak lige galibiyetle dönmek istiyor.

Avrupa kupası defterinin kapanmasından sonra Turkcell Süper Lig ve Fortis Türkiye Kupası'nda başarılı olmayı isteyen sarı-lacivertliler, teknik direktörlüğe Mehmet Özdilek'in gelmesiyle birlikte yenilmeyen ve son 6 maçında 2 galibiyet, 4 beraberlik alan Antalyaspor'u seyircisi önünde mağlup ederek, 3 puan almayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Semih, bugünkü maçta da forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerin maça şu 11 ile çıkması bekleniyor; Volkan Demirel, Gökhan, Edu, Lugano, Roberto Carlos, Deivid, Emre, Selçuk, Uğur, Alex, Güiza.

Saktlıkları süren Mustafa Özkan ve Orhan Ak'tan yoksun İstanbul'a gelen konuk Antalyaspor'un muhtemel 11'i ise şöyle; Ömer, Uğur, Vahap, Yalçın, Şenol, Ali Zitouni , Ertuğrul, Korhan, Abdullah (Joseph), Djiehoua, Straka.

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