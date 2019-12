Kadıköy'de kıran kıran'a bir mücadele!

T24 - Spor Toto Süper Lig'de son iki haftaya girilirken lider durumda bulunan Fenerbahçe, evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor...





48'Özden Öngün sarı kart gördü.

48'PENALTI! - Mamadou Niang ceza sahası içindeyken Özden Öngün tarafından sert bir faule maruz kaldı

47'Ankaragücü topu uzaklaştırıyor.

47' Alex frikiği ceza sahasına orta şeklinde kullandı.

47'Hakem sportmenlik dışı hareketinden dolayı sarı kartına başvuruyor, sarı kartı gören oyuncu Mehmet Topuz.

47'Stanislav Sestak rakibini arkadan itiyor hakem faulü verdi. Mehmet Topuz faülü kullanıyor.

45' İlk yarı sona erdi. İlk yarıda Alex'in attığı gollerle Fenerbahçe 2-0 önde

45' Trabzonspor Jaja'nın golüyle farkı üçe çıkardı. Bu arada Niang kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top az farkla auta gitti.

43' Ankaragücü etkili geldi Uğur'la. Yine Gökhan Gönül araya girdi ve son dakika müdahalesiyle pozisyonu engelledi.

40' Dakikalar 40'ı gösteriyor. Fenerbahçe savunmada pas yapmaya başladı. Amaç rakibin direncini kırmak. 10 kişi mücadele ediyor Ankaragücü

33' Fenerbahçe'de 2-0'ın rahatlığı başladı. Tribünlerde büyük coşku var, futbolcular da durgunluğu üzerlerinden attılar.

30' Gol : Alex'in penaltıdan attığı golle Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Yine aynı yere attı Alex

29' Oyuncu Değişikliği : Özden kaleye geçiyor. Çıkan oyuncu Vittek

28' Kırmızı kart : İlginç bir an daha... Fenerbahçe 1 penaltı daha kazandı. Niang kaleci Senecky'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Çakır penaltı noktasını gösterdi kaleciye de kırmızı kart çıktı.

26' Gol : Alex'in penaltıdan attığı golle Fenerbahçe Ankaragücü karşısında 1-0 öne geçti. Alex'in 23. golü

25' Alex'i düşüren isim ise Rajnoch...

25' Ve Fenebrahçe penaltı kazandı. Gökhan Gönül sağ kanattan geldi pasını verdi. Alex yerde kaldı. Çakır bu sezon 9. kez penaltı noktasını gösterdi.

24' Fenerbahçe bu dakika içerisinde etkili geldi. Alex ceza sahası içinde 4 futbolcunun arasında kaldı. Oyun devam etti.

22' Gökhan sağ kanattan geldi. Ortasını yaptı Selçuk ceza alanı içerisinde penaltı noktası yakınında topu ıskaladı.

20' Dakikalar 20'ye geldi. Henüz şut bile izleyemedik. 19. dakikada Alex'in serbest vuruştan ortasını kaleci Senecky rahatlıkla kontrol altına aldı.

16' Ankaragücü Fenerbahçe kalesinde zaman zaman tehlike yaratıyor. Şu an için iki takım da birbirini çözemedi.

15' Fenerbahçe'nin maç başından beri ilk şutunu Alex auta gönderdi. Ondan önce Cüneyt Çakır faulu belirledi.

12' Dakikalar 12'yi gösteriyor. Fenerbahçe-Ankaragücü maçında henüz etkili bir pozisyon göremedik.

12' Sestak Andre Santos'a faul yaptı. Fenerbahçeli tribünler kart bekledi bu pozisyonda, hakem devam dedi.

10' Fenerbahça fazla adamla geldi. Andre Santos sol kanattan geldi. Niang'a tam verecekken Ankaragücü defansı yine başarısını gösterdi.

8' Trabzon'dan gol haberi gelmeye devam ediyor. Burak'ın golüyle fark ikiye çıkardı. Dakika 8

7' Sarı Kart : Maçın ilk sarı kartı Kaan'a çıkıyor.

6' Alex yakın direğe ortaladı fakat defans son anda araya girdi. Alex Cüneyt Çakır'a tepki gösteriyor şu an

5' Bu arada Trabzon'dan gol haberi geldi. Trabzonspor Brozek ile maçın başında öne geçti.

3' Serbest vuruş kullanıldı. Defans topu uzaklaştırdı

3' Özgür Çek yerde kaldı. Ankaragücü sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

2' Fenerbahçe ilk dakikalarda oyunu Ankaragücü kalesine yıktı.

1' Ve maç başladı. Maça Fenerbahçe başlıyor

Şükrü Saracoğlu'nda tribünlerde şov var şu an. Taraftarlarda büyük coşku var, pankart organizasyonları da cabası...



TSYD tarafından yılın futbolcusu seçilen Alex maç öncesi Esat Yılmaer'den plaketini aldı.



Şu an Samanyolu şarkısı çalıyor Şükrü Saracoğlu'nda... Atkılar çıkmış, açılmış hep bir ağızdan



Samanyolu söyleniyor.



Heyecanın başlamasına yaklaşık 10 dakika kaldı. Kadıköy'de tribünler tıklım tıklım dolu. İstanbul'da havanın güzel olması, yazın gelmesi kente bir heyecan ve sıcaklık getirmiş...



Fenerbahçe ve Trabzonspor'un şampiyonluk yolundaki tüm ayrıntıları NTVSpor.net'te olacak.



Ankaragücü'nde Mesut Bakkal ofansif bir kadroyla çıkacak Fenerbahçe karşısına... Fenerbahçe ise beklenen 11'yle sahada.



Ve kritik saatler başladı. Fenerbahçe Kadıköy'de Ankaragücü'nü ağırlıyor. Trabzonspor'un rakibi ise İstanbul Belediye