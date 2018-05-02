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 Kadıköy'de kiliseye saldırıyla ilgili gözaltına alınan kişi adliyeye sevkedildi

  Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)  Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına yazı yazılıp kapısının önüne çöp dökülmesiyle ilgili gözaltına alınan kişi adliyeye sevkedildi

02 Mayıs 2018 15:55

 

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)  Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi\'nin duvarına yazı yazılıp kapısının önüne çöp dökülmesiyle ilgili gözaltına alınan kişi adliyeye sevkedildi.
Kadıköy Asayiş Büro Amirliği\'nde yakalanan  45 yaşındaki Serdar K.\'nin psikolojik sorunları olduğu, daha önce de iki defa intihara teşebbüs ettiği belirtildi. Serdar K.\'nin emniyetteki ifadesinde, kilise görevlilerinin kendisine iyi davranmadığı için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Kadıköy Asayiş Büro Amirliği\'ndeki işlemleri tamamlanan Serdar K., sabah saatlerinde Kartal\'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı\'na sevk edildi. 

(FOTOĞRAF)

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