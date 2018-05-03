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Kadıköy'de kiliseye saldırı; şüpheli hastaneye yatırıldı

Çağatay KENARLI/İstanbul,(DHA)-KADIKÖY'de Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına yazı yazdığı ve kapısının önüne çöp döktüğü iddia edilen Serdar K

03 Mayıs 2018 22:45

Çağatay KENARLI/İstanbul,(DHA)-KADIKÖY\'de Surp Takavor Ermeni Kilisesi\'nin duvarına yazı yazdığı ve kapısının önüne çöp döktüğü iddia edilen Serdar K., tedavi görmesi için polis ekipleri tarafından Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne yatırıldı.
Kadıköy\'de Surp Takavor Ermeni Kilisesi\'nin duvarına yazı yazdığı ve kapısının önüne çöp döktüğü iddia edilen Serdar K., dün çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Serdar K. polis ekipleri tarafından tedavi görmesi için bugün Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne yatırıldı.

(FOTOĞRAF)

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