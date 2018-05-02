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KADIKÖY'DE KİLİSEYE SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA 

  Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına yazı yazıp kapısının önüne çöp dökülmesiyle ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

02 Mayıs 2018 18:30

 
Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi\'nin duvarına yazı yazıp kapısının önüne çöp dökülmesiyle ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Serdar K.\'nın kilisenin duvarına yazı yazdıktan sonra giriş kapısının önüne devirdiği çöpleri dağıttığı görülüyor.  Serdar K. mahkemece adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmıştı.


Görüntü Dökümü
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(Güvenlik Kamerası)
-Şüpheli Serdar K.\'nın kilise önündeki çöpleri dağıtması
-Şüphelinin adliyeye sevki


 
 

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