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Kadıköy'de kazaya neden olduğu öne sürülen rögar asfalla kapatıldı

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA) Kadıköy'de geçtiğimiz perşembe günü, bir kişinin öldüğü kazaya neden olduğu öne sürülen yol seviyesinden yüksek rögara dubalı önlem alınmıştı

19 Kasım 2017 13:40

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA) Kadıköy\'de geçtiğimiz perşembe günü, bir kişinin öldüğü kazaya neden olduğu öne sürülen yol seviyesinden yüksek rögara dubalı önlem alınmıştı. O rögar asfaltla kapatıldı. 
Fikirtepe\'de perşembe akşamı Selim Kürşat Erdoğan aracıyla 10 metre yükseklikten çevre yoluna uçtu. Yol seviyesinden oldukça yüksekte olduğu görülen rögar kapağının neden olduğu iddia edilen feci kazada 47 yaşındaki  Selim Kürşat Erdoğan hayatı kaybetmişti. Kazaya neden olduğu öne sürülen rögar kapağının üstüne cuma günü ışıklı uyarı dubası konulmuştu.
O rögarın üstü asfaltla kapatıldı. 

(FOTOĞRAF)

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