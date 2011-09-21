-Kadıköy'de kadınları ve çocukları üzen skor İSTANBUL (A.A) - 20.09.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Manisaspor ile 1-1 berabere kalarak, 2011-2012 sezonunda ilk kez puan yitirdi. Sezonun ilk 2 haftasını Orduspor ve Gaziantepspor galibiyetleriyle geride bırakan sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Manisaspor beraberliğiyle 2 puan kaybederken, 3 maçta puanını 7 yaptı. Sarı-lacivertliler, Futbol Federasyonu'nun aldığı kararla yeni yapılan uygulamaya göre sadece kadınlar ve çocukların izlediği tarihi maçta aldığı bu skorla tribünleri dolduran taraftarlarını üzdü. Karşılaşmanın 41. dakikasında Dia'ın golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, 65. dakikada Ömer Aysan'ın golüne engel olamayınca maçta skor 1-1 eşitlendi. Kalesinde gördüğü golden sonra rakip kaleye yüklenerek gol arayan sarı-lacivertlilerin çabaları yetmeyince, tribündeki kadın taraftarların ve çocukların galibiyet golü beklentisi gerçekleşemedi. Hakem Özgür Yankaya'nın 4 dakika uzatma verdiği maçın son dakikasında Semih'in rakip filelere gönderdiği topta pozisyon ofsayt olarak değerlendirildi. Bu arada, Fenerbahçe karşısında 48. dakikada Nizamettin Çalışkan'ın kırmızı kartla oyundan atılmasıyla 10 kişi kalan ve 10 kişi kaldıktan sonra beraberlik golünü bulan Manisaspor, ligin ilk haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta da 10 kişi kaldıktan sonra gol kaydederek beraberlik elde etmişti. -İlk yarıda iki futbolcu sakatlandı- Fenerbahçe-Manisaspor maçının ilk yarısında iki takım da sakatlıklar nedeniyle zorunlu değişiklik yaptı. Manisaspor'da 11. dakikada sakatlanan Klukowski yerini Ferhat Çökmüş'e bırakırken, Fenerbahçe'de sakatlanan Selçuk Şahin'in yerine 16. dakikada Gökay Iravul oyuna devam etti. -Tribünlerden izlenimler- Karşılaşmanın başlamasından itibaren adeta erkek taraftarlardan daha fazlasını yaparak tezahüratlara başlayan kadınlar ve çocuklar, statta alışılmışın dışında bir atmosfer oluşturdu. Normal bir maçta çeşitli tribün gruplarının konuşlandığı yerlerden seslendirilen organize tezahüratlar, sadece kadınlar ve çocukların izlediği bu maçta organize olmasa da yoğun tezahüratlar karşılaşmanın her anını kapsadı. Maçın ilk yarısında bir ara stat hoparlörlerinden yapılan anonsla tribünlere organize tezahürat yaptırılmaya çalışıldı. Karşılaşmanın ikinci yarısı ise, devre arasında yapılan anonsların ardından, bütün stadın katıldığı organize tezahüratlara sahne oldu. Her tribün ayrı bir kelimeyi söyleyerek, ''Sarı, lacivert, şampiyon, Fener'' şeklinde tempo tutuldu. -Gol için ''bir daha '' tezahüratı- Kadın taraftarların tezahüratları da normal maçlarda erkek taraftarların yaptıklarından farklı oldu. Fenerbahçeli futbolculardan gol beklediklerini, ''Haydi Fener Haydi, Tam Zamanı Şimdi'' şeklinde tezahüratla dile getiren kadın taraftarlar, sarı-lacivertli takımın rakip kale önünde bulduğu pozisyonların ardından ve Dia'nın ilk yarıdaki golünden sonra ''Bir daha'' şeklinde tempo tuttu. Tribünler, kaleci Volkan Demirel'in rakip ataklarında tuttuğu toplarda veya savunmanın ceza alanından uzaklaştırdığı pozisyonlarda büyük sevinç yaşadı. Fenerbahçe'nin 41. dakikada Dia ile bulduğu golde büyük bir sevinç yaşayan tribünler, 65. dakikada Ömer Aysan Barış'ın skoru eşitleyen golü için üzüntü yaşadı. Kadın taraftarlar Fenerbahçe'nin yediği golden sonra rakip kalede gol aradığı dakikalarda tribünlerde büyük bir heyecan yaşadı. -Çocuklar tribünde uyudu- Tribüne çocuklarıyla gelen çok sayıda kadın taraftar, uykuları gelince çocuklarını tribünde kucaklarında uyutmak zorunda kaldı. Miniklerin, stattaki yoğun tezahüratla oluşan gürültüye rağmen çeşitli tribünlerde annelerinin kucağında uyudukları görüldü. -Basın tribününde 3 kadın gazeteci- Yeni uygulamayla tribünlerde sadece kadınların ve çocukların izleyebildiği Fenerbahçe-Manisaspor maçında, basın tribününde 3 kadın gazeteci maçı takip etti. Basın tribününde karşılaşmayı, Kanal 24 Televizyonu'nun sunucu ve muhabiri Burcu Ecem Kaygın, Hürriyet Gazetesi'nden editör Seycan Aksu ve TGRT Haber editörü Tuğba Şahin izledi. -Notlar- -Karşılaşma sırasında çok sayıda çocuk da kalabalıkta annesini kaybetti. Kaybolan çocuklar yetkililere ulaşıp kaybolduklarını belirttiler. Maç sonunda kaybolan çocukların isimleri anons edilerek annelerinin belirli noktalara gelmesi istendi. -Maçın devre arasında yapılan anonslarda annelerden çocuklarını yanlarından ayırmamaları istendi. -Stat dışında bir grup taraftar, Orduspor maçından sonra yaptığı bazı açıklamalar nedeniyle kulüp başkan vekili Nihat Özdemir'e tepki gösterdi.