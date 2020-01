KADIKÖY'DE KADINLAR EYLEM YAPTI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü öncesi Kadıköy\'de toplanan kadınlar, kadınlara yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini protesto etti.

İstanbul Kadın Meclisi üyesi bir grup kadın, 20.00\'de Süreyya Operası önünde toplandı. \"Kadın Meclisleri Gelecek, Şiddet Bitecek\" pankartı açan kadınlar, Khalkedon Meydanı\'na doğru yürüyüşe geçti. Sık sık sloganlar atan grup, yürüyüş boyunca cinayete kurban giden kadınların ismini söyledi. Khalkedon Meydanı\'na gelen kadınlar adına burada basın açıklaması okundu.

Kadın Meclisleri\'nden Mine Doğru\'nun okuduğu açıklamada şu ifadeler yer aldı: \"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü\'nde kadınlara yönelik her türlü şiddetin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Kadın Meclisleri\'ni oluşturan toplumun her kesiminden kadınlar olarak; tüm kadınları, kadına yönelik her türlü şiddete karşı birlikte mücadeleye çağırıyoruz. Kadınlara yalnızca kadın oldukları için uygulanan fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik şiddet; kadın cinayetleri ile sonuçlanabiliyor. Yasaların uygulanmaması, cezasızlığın varlığı, kadınların kazanılmış haklarına yönelik saldırılar gibi sistemli politikalar sonucu kadına yönelik şiddet artıyor. 2016 yılında 338 kadın öldürüldü. 2017\'nin ilk 10 ayında ise kadın cinayetleri 337\'ye ulaştı. 40 kadın cinayeti olan Ekim ayı, şu ana kadar en yüksek kadın cinayetinin işlendiği ay oldu. Bu bir tesadüf değil. Kadınların kazanılmış haklarına saldıran, \'Laiklik\'e ve \'Medeni Kanun\'a aykırı olan \'Müftülere resmi nikah kıyma yetkisi\' veren yasanın meclisten geçmesi ile, kadınlara yönelik şiddetin artışı paralellik gösteriyor. Oysa kadın cinayetlerinin azaldığı tek yılın Koruma Kanunu 6284\'ün yasalaşma süreci olan 2011 yılı olduğunu unutmayalım. Kadınların şiddete karşı artık yasal güvencesinin olacağının duyulması bile kadına yönelik şiddeti azaltıyor\"

Okunan basın açıklamasının ardından kadınlar, yarın Taksim\'de yapılacak eylemde buluşmak üzere meydandan ayrıldı.

