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 KADIKÖY'DE KADINI EZEN HAFRİYAT KAMYONUNUN SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

Haber: Uğur AYAZSIN - Kamera: Ramazan EĞRİ - / İstanbul, DHA Kadıköy'de dün gece bir kadını ezen hafriyat kamyonu sürücüsü polisler tarafından yakalandı

05 Ekim 2017 18:51

Haber: Uğur AYAZSIN - Kamera: Ramazan EĞRİ - / İstanbul, DHA
Kadıköy\'de dün gece bir kadını ezen hafriyat kamyonu sürücüsü polisler tarafından yakalandı. Emniyete getirilen sürücünün ifadesinde kadına çarptın farkında olmadığını söylediği öğrenildi.
Kadıköy Kozyatağı\'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 51 yaşındaki Kader Balaya\'ya kamyon ile çarparak ölümüne sebep olan ve kayıplara karışan sürücü bugün yakalandı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği\'ne bağlı ekipler çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kadına çarpan aracı tespit etti.  Hafriyat kamyonunun sahibine ulaşan ekipler daha sonra aracı kullanan 38 yaşındaki İsmet O\'ya  ulaştı.

SÜRÜCÜ: KADIN ÇARPTIĞIMIN FARKINDA DEĞİLİM
Evinden alınan sürücü İsmet O, emniyete götürüldü.İsmet O.\'nun ifadesinde  kadına çarptın farkında olmadığını söylediği öğrenildi.
Sürücü İsmet O\'nun sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilecek.

Görüntü Dökümü:
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-Cadde ortasında ölen kadının cesedi
-Polis aracının yanında oturan arkadaşı
-Olay yeri inceleme polisinin çalışması
-Olayla ilgili röp
-Ölen kadının resmi
-Genel ve Detay

05.10.2017 - 03.06 Haber Kodu : 171005004

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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