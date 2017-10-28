Kadıköy'de kadına otomobilde silahlı saldırı (3)

Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL,(DHA) Kadıköy\'de bir kadın otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Aracıyla ilerleyen 62 yaşındaki Selva Sağlam Yılmaz silahlı saldırıya uğradı. Başından 2 kurşunla vurulduğu belirtilen kadın kanlar içinde kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz\'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Saldırgan olay sonrası kaçarak izini kaybettirdi. Görgü şahitleri, \"İki el silah sesi duyduk\" diye konuştu.



Yılmaz\'ın cenazesi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KOCASI ARANIYOR



Yakınların ifadeleri üzerine Selva Sağlam Yılmaz\'ın ayrılmak istediği belirtilen kocası E.Y. şüpheli olarak aranıyor. Selva Sağlam Yılmaz ve E.Y. dün ve bu sabah sosyal medya üzerinden birbirlerine tehditlerde bulunduğu kaydedildi. E.Y.\'nin eşinden 23 yaş küçük olduğu öğrenildi.

(FOTOĞRAF)