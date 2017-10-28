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Kadıköy'de kadına otomobilde silahlı saldırı (2)

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA) Kadıköy'de bir kadın otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

28 Ekim 2017 16:09

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA) Kadıköy\'de bir kadın otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Aracıyla ilerleyen 62 yaşındaki Selva Sağlamyılmaz silahlı saldırıya uğradı. Başından 2 kurşunla vurulduğu belirtilen kadın kanlar içinde kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri  Sağlamyılmaz\'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Saldırgan olay sonrası kaçarak izini kaybettirdi. Polis kaçan saldırganı arıyor. Görgü şahitleri,  \"İki el silah sesi duyduk\" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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