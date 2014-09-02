Kadıköy'de İsmail Kartal ve Tolunay Kafkas arasında gerginlik

Fenerbahçe Karabük karşılaşması sonrası soyunma odası koridorlarında gördüğü meslektaşı Tolunay Kafkas'a elini uzatan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Eli havada kalan Kartal, şaşkınlığını üzerinden atıp Kafkas’a yüklenerek, “Sana insanlık yaptım, ayıp. Sen bilirsin” dedi.

Hürriyet'ten Ahmet Ercanlar'ın haberine göre, Kartal stresli geçen maçın sonunda soluğu takımının yanında aldı. Kartal daha sonra yayıncı kuruluşun mikrofonlarına konuşmak için soyunma odasından çıktı ve kameraların olduğu yöne doğru yürümeye başladı. Bu sırada cezalı olduğu için maçı tribünden takip eden Karabükspor’un hocası Tolunay Kafkas da geç de olsa soyunma odasına gitmişti. Kafkas’ı koridorların olduğu bölümde gören Kartal, ona doğru yöneldi.

'İsmail Hoca dondu kaldı!'

İsmail hoca, Kafkas’ın beklediğini görmüştü. Yayıncı kuruluş muhabirlerine biraz beklemelerini söyledi. Kafkas’ın elini sıkmak istiyordu. Meslektaşının yanına gittiğinde ise beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Tokalaşmak üzere uzattığı eli havada kalmıştı. Kafkas bir anda bağırmaya başladı.

- Hiç bana gelme, hiç bana gelme.

Kartal bu sözler karşısında şaşkına döndü. Çünkü Kafkas cezalı olduğu için maçı tribünde izlemişti. Bu sözlerin ancak bir gerginlik sonrası söylenebileceğini düşünüyordu. Donup kalmıştı.

'Anlamsız davranışlar sergiledi'

Kafkas ardından kimsenin duyamayacağı şekilde Kartal’ın kulağına eğildi ve sessizce bir şeyler daha söyledi. İşte o an İsmail Kartal da patladı. Onun da sesi yükseldi ve koridorlarda çınlamaya başladı.

- Bu yaptığın ayıp. Ben insanlık yaptım, sana elimi uzattım. Sen bilirsin.

Kartal öfkeliydi. Kafkas’ın yanından hızlı adımlarla uzaklaştı ve yayıncı kuruluşa konuşmak için kameraların karşısına geçti.

Kafkas’ın bu tavrı soyunma odası koridorlarındaki herkesin tepkisini çekti. Maç sonunda da asansörde karşılaştığı gazetecilere küfür eden Kafkas’ın davranışlarına kimse anlam veremedi.