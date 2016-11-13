Kadıköy'de inşaat çalışmasında çökme; 10 katlı bina boşaltıldı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir inşaatın temel çalışmaları sırasında meydana gelen çökme sonucu 2 iş makinesi toprak altında kaldı. Kazı alanının yanında bulunan ve çökme sonucu temeli hasar gören 10 katlı binada yaşayanlar tedbir amaçlı evlerini boşalttı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre Fenerbahçe Mahallesi Kuru Kahveci Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edilen binanın temel çalışmaları sırasında istinat duvarı çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri bölgede inceleme başlattı.

2 iş makinesi toprak altında kaldı

Kazı çalışmalarında kullanılan 2 iş makinesi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri geldi. Polisler çevrede güvenlik önlemi aldı. Zabıtalar ise bina çevresinde inceleme yaptı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Çevre binada yaşayanlar sokağa döküldü.

Yaşadıkları binayı terk ettiler

Tehlikede olduğunu düşünen bina sakinleri önemli eşyalarını alarak binayı boşalttı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Bir bina sakini kadın yaşanan olayla ilgili olarak, “Yazdan beri temel yapılıyor. Söyledik, önlem alınsın diye. Kazıklı şey yapılmamış. Ben binada değildim. Eşim binadaydı. Tedbir amaçlı bina boşaltılacak. Yarın belediyeden mühendisler gelecek. Bu akşam kalınmayacak. Her şey kesildi zaten; elektrik, su, doğalgaz...” ifadelerini kullandı.