-KADIKÖY'DE İLK DERBİ HEYECANI İSTANBUL (A.A) - 18.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonunun ilk derbisinde ezeli rakipler Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak dev maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Kariyerinde ilk kez bir Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Süleyman Abay. Derbi maçın hakem gözlemciliğini Necdet Erdilek, Futbol Federasyonu temsilciliklerini ise Orhan Kaya Tok, Raşit Yüksel, Kubilay Öztürk üstlenecek. Ezeli rakipler, derbi maçın hazırlıklarını bugün yapacakları basına kapalı antrenmanlarla tamamlayacak. Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 4 hafta sonunda Beşiktaş'ın 3 galibiyet, 1 yenilgisi, Fenerbahçe'nin ise 2 galibiyet, 2 yenilgisi bulunuyor. -FENERBAHÇE CEPHESİ- Son Kayserispor yenilgisiyle sıkıntılı bir haftayı geride bırakan Fenerbahçe, derbiye ''dönüm maçı'' gözüyle bakıyor. Aykut Kocaman yönetiminde sezona iyi başlayamayan, ön elemelerde önce UEFA Şampiyonlar Ligi'ne, ardından UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden, Süper Lig'deki ilk 4 maçında da 2 mağlubiyet alarak taraftarlarını üzen sarı-lacivertli takım, Beşiktaş'ı yenerek moral bulmak amacında. Geçen sezonun son maçında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak, şampiyonluğu dramatik biçimde Bursaspor'a kaptıran ve bu maç sonrası yaşanan olaylar nedeniyle PFDK'dan 2 maç seyircisiz oynama cezası alan ''Sarı Kanaryalar'', tam 126 gün sonra bir lig maçında İstanbul'daki seyircisinin karşısına çıkacak. Son yıllarda özellikle lig derbilerde ezeli rakiplerine galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kuran Fenerbahçe'de Güiza, Yobo, Uğur ve Mert, sakatlıkları nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek. -BEŞİKTAŞ CEPHESİ- Beşiktaş ise deplasmanda oynayacağı sezonun ilk derbisini kazanmanın hesaplarını yapıyor. Son yıllarda rakip sahadaki lig derbilerinde galibiyete hasret kalan siyah-beyazlılar, Quaresma ve Guti gibi yıldız oyuncularıyla bu özlemine Kadıköy'de son vermeyi amaçlıyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Ferrari ve Erhan Güven ile sakatlık sonrası henüz tam olarak hazır olmayan Fatih Tekke yarınki maçta forma giyemeyecek. CSKA Sofya ile hafta içinde yapılan UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan Nobre ve İbrahim Üzülmez'in ise derbiye yetişmesi bekleniyor. Teknik direktör Bernd Schuster'in özellikle kaledeki tercihi merakla bekleniyor. -OLASI 11'LER- Sezonun ilk lig derbisine, ezeli rakiplerin çıkması beklenen 11'leri şöyle: Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Lugano, Bilica, Andre Santos, Mehmet Topuz, Selçuk, Emre, Dia (Stoch), Alex, Niang Beşiktaş: Hakan (Cenk), Ekrem, Zapotocny, İbrahim Toraman, İbrahim Üzülmez, Ernst, Necip, Holosko, Guti, Quaresma, Bobo