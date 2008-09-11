Kadıköy'de hüzün gecesi

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Yazarlar maçı böyle yorumladı

Yazarlar maçı böyle yorumladı

A Milli Futbol Takımı, 2010 Dünya Kupası Finalleri öncesi Avrupa elemeleri 5. Grup'taki ikinci maçında İstanbul'da Belçika ile karşılaştı. Girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremeyen ay-yıldızlılar, sahadan 1-1 eşitlikle ayrılarak 1 puanla yetinmek zorunda kaldı.İlk 10 dakikalık bölümde iki takım da kontrollü bir oyun sergilerken, rakibiyle girdiği ikili mücadelede sakatlanan Tuncay Şanlı, 13. dakikada yerini Halil Altıntop'a bıraktı.Elemelerde sahasındaki ilk maçına galibiyet amacıyla çıkan Türkiye, karşılaşmanın ilk yarısında rakip kalede pozisyon üretmekte zorlandı.Karşılaşmanın 31. dakikasında Sonck'un golüne engel olamayan Türkiye, bu golden sonra karşılaşmada ilk önemli gol pozisyonu 35. dakikada Semih ile üretmesine karşın, Belçika kalecisi Stijnen gole izin vermedi.Maçın ilk yarısının son bölümünde beraberlik golü için rakip kaleye yüklenen milliler, aradıkları golü bulamadı ve ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı.Karşılaşmaya temkinli başlayan Belçika, savunmada açıklar vermedi ve 28. dakikadan sonra da Türkiye kalesinde tehlikeli pozisyonlar bulmaya başladı.Konuk ekip, 31. dakikada Sonck'un kafa golüyle 1-0 öne geçerken, 40. dakikada da Vertonghen'in kullandığı serbest vuruşta 2. gole yaklaştı. İlk yarının son bölümünde Türkiye'nin ataklarında rakibine gol şansı vermeyen Belçika, devreyi 1-0 önde kapadı.İkinci yarıya Colin Kazım yerine Mehmet Topuz'la başlayan Türkiye, daha fazla risk alarak skoru korumak isteyen Belçika üzerindeki baskısını artırdı. Rakip takımın kalabalık savunmasını aşmakta zorlanan Türkiye, istediği gol pozisyonlarını bulamadı.67. dakikada Emre Belözoğlu'nun sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topu önünde bulan Semih Şentürk'ün sert şutu direğin üstünden auta gitti. A Milliler bu önemli fırsattan da faydalanamadı. 68. dakikada Semih Şentürk'ün topuk pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Halil Altıntop, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu, ancak hakem daha önce Semih Şentürk'ün ofsayt pozisyonunda olduğunu belirledi ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.Belçika kalesindeki baskıyı artıran Türkiye, rakip oyuncunun 72. dakikada topa elle müdahale etmesi nedeniyle penaltı kazandı. Penaltı vuruşunu kullanan Emre Belözoğlu, topu kalecinin solundan ağlara yollayarak skora 1-1 eşitlik getirdi.Galibiyet golü için risk alarak ileri çıkmaya devam eden Türkiye, kalan bölümde birçok gol fırsatı yakalamasına rağmen skor üretmeyi başaramadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.Stat: FB Şükrü SaracoğluHakemler: Stephane Lannoy xx, Eric Dansault xx, Fredric Cano xx (Fransa)Türkiye: Volkan x, Gökhan Gönül xx, Gökhan Zan xx, Servet xx, Çağlar xx, Kazım x (Dk. 46 Mehmet Topuz xx), Mehmet Topal xx (Dk. 69 Mevlüt x), Emre xx, Arda xx, Tuncay x (Dk. 13 Halil x), Semih xxBelçika: Stijnen xxx, Swerts xx, Kompany xxx, Simons xxx, Vermaelen xx, Defour xx (Dk. 46 Mudingayi xx), Fellaini xxx, Vertonghen xxx, Witsel xx (Dk. 76 Daems xx), Dembele xx, Sonck xx (Dk. 85 De Suiter x)Goller: Dk. 31 Sonck (Belçika), Dk. 74 Emre (penaltıdan) (Türkiye)Sarı Kartlar: Dk. 26 Swerts, Dk. 55 Mudingayi, Dk. 71 Vermaelen, Dk. 88 Stijnen (Belçika), Dk. 39 Mehmet Topal, Dk. 63 Semih (Türkiye)28. dakikada Vertonghen'in ceza alanı dışından sert şutunda, top üstten auta çıktı.31. dakikada ceza alanı dışından serbest vuruş kullanan Vertonghen'in ceza alanına gönderdiği topa penaltı noktası üzerinde kafayı vuran Sonck, kaleci Volkan'ın bakışları arasında meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.35. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında Semih, penaltı noktası üzerinden kafayı vurdu ve kaleci Stijnen yatarak topu kontrol etti.40. dakikada ceza alanı dışından serbest vuruş kullanan Vertonghen'in sert şutunda, kaleci Volkan, son anda parmaklarının ucuyla dokunarak topu direğin üzerinden kornere attı.41. dakikada Çağlar'ın ceza alanı dışından sert şutunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.42. dakikada Mehmet Topal'ın sağdan ortasında, ceza alanında Arda kafayı vurdu, kaleci Stijnen topu çıkardı. Pozisyonun devamında sağdan Emre'nin ortasında, ceza alanında bu kez Servet kafayı vurdu, ancak top yandan auta çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk Belçika'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.19. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'taki 2. maçında Türkiye, İstanbul'da Belçika ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın ikinci yarısına beraberlik golünü bulmak için baskılı başlayan Türkiye, 46. dakikada bulduğu gol pozisyonun ardından baskılı oyununu fazla sürdüremedi.Karşılaşmanın 67. dakikasına dek rakip kalede gol pozisyonu üretemeyen milliler, bu dakikada Semih ile yakaladığı gol pozisyonunu değerlendiremedi.74. dakikada Emre'nin penaltıdan attığı golle beraberliği sağlayan A Milli Takım, son dakikalarda galibiyet golü için rakip kaleye yüklenmesine karşın, beklediği galibiyet golüne ulaşamadı.İkinci yarıya, ilk yarıdaki 1-0'lık üstünlükle başlayan Belçika, bu yarıda da kontrollü oyununu sürdürdü. İkinci yarının başında rakibinin baskısına karşın savunmasında açık vermeyen konuk ekibin, 70. dakikada Fellaini ile yakaladığı gol pozisyonunda, kale önünde topu çıkaran Gökhan Gönül gole izin vermedi.Emre'nin 74. dakikada penaltıdan attığı golden sonra da Türkiye atakları karşısında rakibine gol izni vermeyen Belçika, İstanbul deplasmanından 1 puanla döndü.46. dakikada Mehmet Topuz'un ceza alanı dışından sert şutunda, savunmaya çarpıp yükseklik kazanan topu kaleci Stijnen yumruklarıyla uzaklaştırmaya çalıştı. Halil'in kafayla kaleye gönderdiği topu, savunmada Simons uzaklaştırdı.65. dakikada Vertonghen'in ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Volkan üzerine gelen topu kontrol etti.67. dakikada Emre'nin soldan ortasında, ceza alanında Semih'in topa gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.70. dakikada Witsel'in sağdan kullandığı köşe atışında, arka direkte Fellaini kafayı vurdu, kaleye giden topu Gökhan Gönül çıkararak gole izin vermedi.73. dakikada Gökhan Gönül topla ceza alanına girmeye çalışırken, ceza alanında Witsel topa elle müdahale edince hakem Lannoy penaltı noktasını gösterdi.74. dakikada penaltı atışını kullanan Emre, topu filelere göndererek beraberliği sağladı: 1-1.84. dakikada Sonck'ın ceza yayı üzerinden vuruşunda, top kaleci Volkan'da kaldı.87. dakikada Servet'in kafayla indirdiği topla ceza alanına giren Semih, topu ayağından açınca, kalesinden çıkan Stijnen yatarak topu kontrol etti ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.